Álvaro Morata: L’aveu que les supporters du Real Madrid n’ont pas aimé | Ligue d’Espagne

L’attaquant espagnol, Álvaro Morata, a effectué un «live» sur instagram avec le joueur de tennis italien Fabio Fognini, au milieu des rires et de la conversation, le joueur de l’Atlético de Madrid, a avoué: «Quand j’étais enfant, je jouais pour l’Atlético de Madrid ., en grandissant, j’ai ressenti une petite pression sur l’évolution du football. C’est pourquoi j’ai décidé d’aller à Getafe pour une saison puis d’aller au Real Madrid … Je regrette d’avoir porté d’autres chemises en Espagne en plus de celle de l’Atlético ».

Les déclarations n’aimaient pas du tout au Real Madrid, parce que le joueur avait son temps avec l’équipe “ merengue ”, et de là, il a fait le saut à la Juventus, le club où il a su briller. «À Turin, j’étais très à l’aise. Quand je suis sorti, je suis allé au bar du coin et ils m’ont même pris dans leurs bras. Les gens là-bas étaient très gentils. Je pense qu’il aurait passé un bon moment de toute façon dans chaque ville d’Italie. Alice manque l’Italie. Mais quand nous avons un jour ou deux de congé, nous y retournons », a conclu l’attaquant de 27 ans.

De plus, le joueur a parlé des défenseurs les plus difficiles qu’il ait rencontrés dans sa carrière: «Certes, Chiellini ne sait pas s’il le fait exprès, mais quand il me rencontre, il me détruit toujours. Sergio Ramos est également un défenseur coriace alors que lorsque vous affrontez Van Dijk, il semble que vous ayez frappé une montagne. “

Morata est mis en quarantaine à Madrid, avec sa femme Alice qui est enceinte. Le joueur attend avec impatience le retour de la Liga, afin de continuer à se battre avec l’Atlético de Madrid pour des places en Ligue des champions de l’UEFA la saison suivante.