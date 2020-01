Álvaro Odriozola se dit prêt à se lancer au Bayern Munich

Hier, le Bayern Munich a officiellement confirmé la signature d’Álvaro Odriozola du Real Madrid sur un prêt de 6 mois. Le défenseur a ensuite donné sa première conférence de presse peu de temps après avoir terminé son examen médical et signé tous les documents nécessaires.

Lorsqu’il s’est assis pour la première fois pour sa première conférence de presse officielle aux côtés du directeur sportif Hasan Salihamidiz, le premier mot qu’il a prononcé dans le microphone était allemand: «danke». Le geste n’a pas été perdu pour les observateurs. Bien qu’il ne soit à Munich que depuis moins de 24 heures, l’arrière droit espagnol a déclaré qu’il voulait frapper le sol et qu’il était impatient d’être dans l’équipe pour faire face à Schalke à l’Allianz Arena ce week-end (AZ):

Je ne veux pas perdre de temps et commencer tout de suite. Je pense déjà au match contre Schalke et j’aimerais jouer.

Salihamidzic a déclaré que le fait qu’Odriozola n’avait pas beaucoup joué pour le Real Madrid était en fait un atout pour le Bayern: “parce que sinon nous n’aurions pas pu l’avoir.” déplacer Benjamin Pavard vers l’un des points centraux. Salihamidzic a déclaré: “Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser son souhait.”

Odriozola a également indiqué qu’il s’était renseigné sur le Bayern avec ses coéquipiers du Real Madrid et les anciens joueurs du Bayern Xabi Alonso, James Rodriguez et Toni Kroos. Le camarade basque Xabi Alonso a été particulièrement utile: «Xabi Alonso est un bon ami à moi, il m’a dit beaucoup de bonnes choses sur le Bayern et la ville.» Le conseil a facilité la décision d’Odriozola:

Je ne pourrais pas être plus heureux et je pense que nous nous amuserons beaucoup ici.

Il était sûr de terminer sa conférence de presse en signant avec un “Vielen Dank” avant de quitter la pièce tout en affichant un sourire radieux.

Photo par Alexander Hassenstein / . pour le FC Bayern