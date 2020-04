Amateurs de Campanie, arrêt prolongé à toutes les activités sportives

NAPLES. Après la communication du Ligue nationale amateur, les informations pour la Campanie arrivent inévitablement. Le président Carmine Zigarelli l’a annoncé avec un communiqué de presse ad hoc publié sur les canaux officiels de la Fédération au niveau régional.

DU D AU RESTE DES AMATEURS

Ci-dessous, le C.U. n. 286 du 2 avril 2020 de la L.N.D., relative à la prolongation de la suspension des activités organisées au sein de la Ligue nationale amateur: Le président de la LND – ayant pris connaissance des nouvelles dispositions contenues dans la D.P.C.M. du 1er avril 2020 concernant la situation survenue à la suite de l’urgence sanitaire du fait de la propagation du “coronavirus” appelé COVID -19; – compte tenu de ce qui a déjà été approuvé par le conseil d’administration et communiqué avec la communication officielle n. 273 du 9.3.2020; – a réaffirmé la nécessité de garantir en premier lieu la protection de la santé de tous ceux qui, pour diverses raisons, sont intéressés par les activités de football amateur organisées par la L.N.D .; décidé de prolonger la suspension jusqu’au 13 avril 2020 des activités organisées par la Ligue nationale amateur à l’échelle nationale et territoriale. Sans préjudice de toute réserve à adopter toute autre mesure qui pourrait s’avérer nécessaire pour aboutir à de nouvelles indications des autorités sanitaires et, en tout état de cause, contenues dans des dispositions législatives ultérieures. Le communiqué de presse officiel n. 286 aujourd’hui, 2 avril 2020, de la L.N.D. il est également rapporté dans la pièce jointe à ce C.U., avec le C.U. n. 287 aujourd’hui, 2 avril 2020, concernant le report de certains matches de la phase nationale de la Coupe amateur italienne 2019/2020.

LA COUPE NATIONALE A ÉGALEMENT REPORTÉ

Le président du LND a pris note des nouvelles dispositions contenues dans le D.P.C.M. du 1er avril 2020 concernant la situation survenue à la suite de l’urgence sanitaire du fait de la propagation du “coronavirus” appelé COVID -19; – compte tenu de ce qui a été communiqué avec la communication officielle no. 274 du 9 mars 2020; – a rappelé la nécessité de garantir en premier lieu la protection de la santé de tous ceux qui, pour diverses raisons, sont intéressés par les activités de football amateur organisées par la L.N.D. résolu de reporter les offres suivantes à une date ultérieure:

Groupe A: CASATESE – CHISOLA Reste: SESTRI LEVANTE 1919

Groupe B: TRENTO – SAN DONA’1922 Reste: MANZANAIS

Groupe C: CORATO – VIS AFRAGOLESE 1944 Reste: C.S. VULTUR 1921

Groupe D: FORSEMPRONESE 1949 – TIFERNO LERCHI 1919

Nous vous informons que le calendrier des dates des matches susmentionnés de la phase nationale de la Coupe d’Italie 2019/2020 sera communiqué aux sociétés concernées en temps voulu.