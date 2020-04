“Amateurs en septembre. Remboursements? Puteolana prêt à nous rencontrer”

POZZUOLI (NA). Défenseur né en 1989 cette année sous la Puteolana 1902, club napolitain militant dans le groupe A d’Excellence Campanie, Donato Posillipo parle à nos microphones pour analyser la situation du football campanien au moment du Coronavirus, au milieu de difficultés économiques et d’une reprise sûre des activités sportives.

RESPECT DES RÈGLES INTERMITTENTES

«Nous sommes à la maison depuis le 15 mars, personnellement je sors très peu et je m’entraîne surtout à la maison, en espérant que dès que possible nous pourrons recommencer à faire ce que nous aimons, c’est-à-dire jouer au football. En ce moment, même si c’est difficile, on ne peut s’empêcher de respecter les directives, mais sûrement il y a des gens qui s’en foutent des règles. – explique la centrale – Ma femme travaille à domicile, sur le PC, et j’essaie de sortir du strict minimum, mais j’ai remarqué qu’il y a des gens autour même sans masque et pour cela j’espère plus de contrôles à l’avenir. Pâques? Après 22 jours sans sortir, le moment était venu de faire du shopping, mais après 20 ‘j’ai remarqué qu’il y avait beaucoup trop de monde autour de la ville, de longues files d’attente, et je suis rentré “.

Ph Puteolana 1902, fête

REMBOURSEMENT DE RESPONSABILITÉ

Sur la question des salaires, le responsable de la grenade s’exprime clairement: «Honnêtement, personne n’est obligé de faire le président, surtout pas les amateurs, il n’est pas correct de faire des promesses puis de les manquer quand les choses tournent mal. Beaucoup d’enfants ont des familles, vivent du football, avec ou sans contrat, un plus grand sens des responsabilités est nécessaire. – admet Posillipo – Dans le football amateur, un changement de mentalité est urgent, à commencer par nous les footballeurs, des moments comme celui que nous traversons nécessitent du bon sens mais malheureusement nous ne pouvons nous empêcher d’assister au pillage au détriment d’enfants qui n’ont aucune garantie pour les remboursements “.

LA PROPOSITION

Une proposition pour l’avenir: “J’espère qu’à l’avenir, il y aura un moyen d’introduire également des accords économiques dans l’excellence, je prends à cet égard comme exemple la petite série anglaise, qui de ce point de vue a des années-lumière devant nous. Au Royaume-Uni, les catégories amateurs ont lieu après le travail le soir. – rappelle le défenseur – Dans ma carrière, j’ai parcouru des domaines importants, vécu des expériences dans des catégories importantes où j’ai également remporté des championnats. Lorsque vous faites ce travail avec passion, vous ne pouvez pas le faire en tant que professionnel, si vous faites de votre passion un travail, il est juste de donner le meilleur de vous-même quelle que soit la catégorie. – continue Posillipo – Chez les amateurs il y a beaucoup de gars vraiment professionnels, les exceptions sont toujours là, mais il faut aussi dire que les contextes sont vraiment nombreux et pour être protégés il faut vraiment changer aussi nos membres. La Ligue pourrait nous aider dans ce sens, peut-être en mettant des chiffres d’acompte pour pouvoir revenir en cas de paiements manqués “.

Ph Puteolana 1902, chorégraphie de fans

AMATEURS EN SEPTEMBRE

Reprise des activités uniquement en toute sécurité: «A et B reprendront sûrement avec les bonnes précautions, mais nous ne pourrons pas faire de même sans étapes conformément à la loi. Nous devons intervenir chez les amateurs de ce point de vue, mais rien ne se passe. Plusieurs choses devraient changer, j’espère qu’en tout cas on pourra revenir sur le terrain, pour l’instant on espère voir les professionnels à la télé alors il sera temps de penser aussi aux amateurs. – souligne la grenade du défenseur – Êtes-vous de retour en septembre? Ce ne sera pas facile au début, beaucoup d’entre nous qui font ce travail ont des dépenses à faire, donc plusieurs mois sans remboursement ne seront pas faciles du tout. Quand il n’y a qu’un seul paiement mensuel, c’est différent, mais quand ils commencent à devenir 4-5, alors nous avons des difficultés, nous ne pouvons plus considérer cela comme un travail et nous devons trouver autre chose. J’espère avoir tort, mais si tout s’arrête de mars à septembre, les présidents pourraient ne plus payer, le bon sens et des accords à mi-chemin seraient nécessaires, mais je ne suis pas aussi optimiste “.

Ph Conte G., Casapulla Puteolana

LE GESTE DE PUTEOLANA

Dernier commentaire sur la situation au domicile de Puteolana: “Dans des moments comme celui-là, comme je l’ai déjà dit, il y a ceux qui en profitent pour ne pas payer et ceux qui maintiennent les accords. J’ai récemment entendu le président Casapulla, nous avons évalué la possibilité de nous rencontrer, fin avril, nous devrions avoir du ressentiment pour un éventuel accord. La crise a touché tout le monde, inutile de le nier, après tant de difficultés, notre président a indiqué qu’il l’avait résolue et était maintenant prêt à nous aider. En A, il est plus facile de supprimer certains paiements mensuels, chez les amateurs ce n’est pas possible, le président m’a expliqué que nous ne voulons pas retirer le mois d’inactivité mais nous les footballeurs devront faire notre part. J’ai vraiment apprécié ses paroles, j’espère que surtout ceux qui ont des familles peuvent être aidés de ce point de vue “.