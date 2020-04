“Amateurs tirant difficilement. Covid-19? Trop de monde encore”

OTTAVIANO (NA). Difficile de rester à la maison. C’est la pensée commune de tous les Italiens qui, depuis plus d’un mois, observent les mesures visant à contenir la contagion de Covid-19 imposée par le gouvernement. Ces derniers jours, alors que beaucoup espéraient de bonnes nouvelles en vue de l’expiration du dernier dpcm, le nouveau décret est arrivé qui a établi le blocus jusqu’au 3 mai.

Difficile de penser au sport dans des moments comme celui-ci, mais cela peut quand même s’avérer un exercice utile pour essayer de distraire l’esprit malgré les difficultés à planifier une récupération. Aucune contribution du Comité, qui attend des indications du gouvernement, surfe donc à vue et tente, depuis chez lui, de rester en forme. Cependant, il y a ceux qui en profitent pour récupérer. C’est le cas du capitaine du Virtus Vesuvius Octavian, Luca D’Urso, opéré il y a un peu plus d’un mois à l’hôpital Pineta Grande de Castel Volturno pour résoudre une fois pour toutes les problèmes de dos qui affectent depuis longtemps leur utilisation.

«Le pire est derrière moi, je me sens mieux mais en tant que protocole, je dois rester encore un peu plus longtemps. Malgré l’urgence sanitaire j’ai commencé la rééducation, une étape à la fois voyons ce qui va se passer, mais pour le moment je ne veux pas m’exprimer car j’ai subi une opération délicate et je préfère garder les premières sensations pour moi “.

Saison qui risque en tout cas de sauter, les amateurs semblent peu susceptibles de récupérer en toute sécurité: «Au niveau fédéral, aucune indication particulière n’arrive, je crois que plus les jours passent, plus les chances de trouver le terrain s’amincissent. Aujourd’hui, je vois encore beaucoup de gens autour, beaucoup n’ont peut-être pas compris que si nous ne restons pas à la maison, il sera difficile de vaincre ce virus maudit “.

Sur son avenir: “Aujourd’hui, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, la seule certitude que j’ai, c’est que j’ai clôturé ma saison plus tôt. L’année prochaine? Je préfère être prudent, en fonction de la façon dont je pense que je ferai mon choix entre continuer à jouer et se retirer. ”

