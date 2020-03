Amazon regarde le football en Italie et étudie une offre de droits TV | Primapagina

L’urgence du coronavirus a évidemment arrêté, du moins pour le moment, le problème lié à la renégociation des droits TV pour la période de trois ans 2021-2024 de notre Serie A. Dans les dernières assemblées de la ligue, en effet, la priorité a été donnée à la gestion de l’urgence et des pertes, mais bientôt la Ligue de Serie A devra publier l’appel aux prochains droits TV et en coulisses il y a déjà plusieurs entreprises et entités qui se déplacent pour les saisir.

Des visages connus, mais aussi de nouvelles réalités comme l’Amazon géante qui avec sa Prime Video évalue la possibilité de rejoindre les négociations. Comme le rapporte Milano Finanza, le dossier a abouti au directoire de l’action dirigée par Jeff Bezos qui étudie la possibilité d’entrer sur le marché italien après avoir déjà investi dans les droits de Premier League avec un résultat positif.

En Angleterre, Amazon Prime Video a bien investi 90 millions de livres sterling pour avoir le droit de retransmettre jusqu’à 30 jeux par an, y compris la totalité du Boxing Day. Pour la série, l’option envisagée par la société de Seattle est de soumettre une offre sur le plan de droits en ligne (OTT) où il est aujourd’hui Dazn pour diffuser les courses. Just Dazn a confirmé vouloir maintenir sa position, mais devra faire face à la concurrence d’Amazon, mais aussi de ciel qui envisage également la possibilité de faire une offre pour le web.