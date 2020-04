Amazon s’intéresse aux droits de dénomination du stade Tottenham Hotspur

Londres, ANGLETERRE – 03 avril: feux d’artifice explosent au-dessus du nouveau stade de Tottenham Hotspur avant le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Crystal Palace à Tottenham Hotspur Stadium le 03 avril 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Mike Hewitt / .)

Amazon serait intéressé à conclure un accord sur les droits de dénomination pour le stade Tottenham Hotspur. Selon Sportsmail du Daily Mail, “Amazon est fortement intéressé par un accord potentiel.”

L’accord selon la rumeur s’élève à une valeur totale de 250 millions de livres sterling; cela consiste en 25 millions de livres sterling. Par conséquent, cet accord serait le plus important jamais enregistré en ce qui concerne les droits de dénomination des stades. Sportsmail a souligné que «tout accord est loin d’être achevé» et cela est largement dû à la crise actuelle des coronavirus.

Cependant, ils signalent qu’Amazon est l’une des «nombreuses autres parties intéressées», y compris Nike. Le géant de la technologie vaut désormais jusqu’à 1,1 billion de dollars selon le Daily Mail.

Position principale

Amazon tourne actuellement pour sa série All or Nothing qui suit la saison des Spurs. Ce sera déjà une montre assez divertissante; l’émission explorera le limogeage de Pochettino, la nomination de Mourinho et inclura maintenant certains éléments de la crise actuelle des coronavirus.

Ainsi, le club est déjà dans une forme d’accord avec Amazon. Mais l’accord sur les droits de dénomination des stades se situe dans une toute autre strate d’accords commerciaux.

Réaction des fans

Selon football.london, de nombreux fans étaient satisfaits de l’accord potentiel; cela signifierait plus d’argent coulant dans le club. D’autres fans souhaitaient vivement que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, achète le club dans son intégralité.

Mais tous les fans des Spurs ne sont pas satisfaits de l’accord sur les réseaux sociaux ce matin. Certains déplorent la notion d ‘«Amazon Arena». Au lieu de cela, le stade Tottenham Hotspur devrait rester avec ce nom.

Mais, avec le changement de nom délibéré entre l’ancien et le nouveau terrain, il semble que le club n’ait pas l’intention de le garder. Pour en mettre un autre de côté, si les Spurs avaient nommé le nouveau stade comme White Hart Lane, cela aurait été un signal d’intention de garder un tel nom. Au lieu de cela, cette étiquette plutôt fade du Tottenham Hotspur Stadium est un moyen de créer un peu de distance et de respirer dans cette période de transition entre les vieilles et les nouvelles maisons.

Mise à jour sur le coronavirus

Le stade Tottenham Hotspur a initialement aidé à distribuer de la nourriture. Maintenant, il aide à fournir des tests de coronavirus dans le parking souterrain. En outre, de nombreuses zones du stade sont désormais une extension de l’hôpital North Middlesex. Cela comprend principalement les services de consultations externes pour éloigner les femmes enceintes de l’hôpital pendant la crise. Le club a annoncé lundi que “des zones reconnaissables de notre stade sont transformées pour un usage clinique”.

Photo principale

