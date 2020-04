Ameal a de nouveau été interrogé sur Cavani et il était plein d’humour: “Je vais l’inviter au public de Boca”

Jorge Bermúdez était celui qui a mis Edinson Cavani comme une certaine «possibilité» d’être un La bouche. Cependant, le président Jorge Amor Ameal l’a jeté du réglage.

Ce lundi, il a de nouveau été consulté et a répondu avec une touche d’humour. “A Cavani nous allons l’inviter à venir voir La bouche au public. Le fait est que personne ne peut contester Cavani, car c’est aussi son économie. C’est aussi un manque de respect pour les joueurs champions de parler d’éventuels renforts “, a-t-il expliqué.

“Nous avons toujours dit que nous allions être sérieux et que nous allions parler quand il y avait quelque chose de confirmé. Et je ne pense pas que Romain personne ne pense à lui La bouche Qui vient. Je ne pense pas qu’il y ait un leader qui pense aux renforts “, a-t-il déclaré dans AM1030.

Entre-temps, il a averti qu’aucune offre n’avait été reçue pour les joueurs du “Xeneize“Bien qu’il ait prévenu qu’il n’y a pas de” non transférable “.” Il n’y a plus de joueurs non transférables. Tant que le monde est capitaliste, c’est fini. Maintenant, il y a les représentants … “, a-t-il terminé.