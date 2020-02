Ameal a mis fin à la spéculation: “Il va rendre hommage à Maradona”

La guerre entre Diego Maradona et la nouvelle direction de Boca ne semble pas avoir de fin alors que la réunion au cours de laquelle l’entraîneur de gymnastique arrivera à la Bombonera à la dernière date de la Super League approche.

L’ancien footballeur était très opposé à Jorge Ameal, Mario Pergolini et Juan Román Riquelme avant et après les élections de décembre. Il doutait même que le club le reconnaîtrait lorsque Maradona reviendrait à la Bombonera alors que d’autres clubs venaient le faire.

Cependant, la spéculation a pris fin aujourd’hui et le président de Boca a confirmé qu ‘”il va rendre hommage”. Bien que le leader lui-même l’ait interrogé il y a quelques semaines, il a maintenant averti que Maradona serait reçue par le conseil de football composé de Jorge Bermúdez, Raúl Cascini et Chelo Delgado.

Nous rendons le flou et le nouveau compte. Boca est plus grand que nous tous. Nous assisterons bien à Diego.

“Le passé, foulé aux pieds. L’autre est déjà arrivé”, a ajouté le leader qui, en dialogue avec Olé, a cherché à mettre un terme à la discussion: “Nous faisons un flou et un nouveau compte. Boca est plus grand que nous tous. Nous allons bien assister à Diego.” . “

Cependant, plus tard Diego Il a parlé à TyC Sports et a tiré avec des munitions épaisses: “Je suis un fan de Boca, mais je n’ai jamais abandonné l’équipe nationale, je n’ai raté aucun match de Boca, je n’ai manqué aucune formation à Boca, hein. Et les amis, qui sont les amis, qui n’en ont aucune idée parce que ils sont entrés sans étudier … Et je le dis pour tout le monde, pas seulement pour Riquelme, parce que ça ne m’intéresse pas. “

Et il a ajouté sans détour: “Je ne suis pas intéressé à recevoir une plaque d’immatriculation, je ne suis pas intéressé à me recevoir, la rue dit autre chose.” Enfin, le technicien a affirmé que “je ne recevrai aucun cadeau, je vais en tant que technicien de gymnastique” et a laissé la controverse ouverte. Allez-vous recevoir la reconnaissance du club?