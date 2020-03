Amelia à CM: ‘Ibra-Onyewu, lutte de lutte. Spartak Moscou? J’écris un livre là-dessus. Allegri-Mou, l’AC Milan et 2006 … »| marché

Marco Amelia, Champion du monde en 2006 et ancien joueur de Milan, Livourne, Palerme et bien d’autres, il était l’invité du jour sur Instagram sur notre profil officiel. De nombreuses anecdotes et révélations dans une longue conversation. Voici quelques étapes:

“Le rreçu des fonds des joueurs des Champions du Monde 2006?

Tout cela découle de la nécessité de trouver des produits de première nécessité pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui se battent en première ligne et, bien sûr, ce sont des vétérans comme le capitaine Cannavaro, qui ont vécu cette situation avant nous, qui ont lancé l’idée. , après lui Del Piero puis tous les autres nous ont rejoints pour créer cette collecte de fonds. Nous avons déjà acheté trois ambulances et d’autres utiles pour aider ceux qui travaillent en ce moment et nous essaierons de faire tout notre possible. En 2006, nous avons réussi à unir les Italiens et maintenant nous voulons donner un coup de main pour gagner ce match, cela vaut plus qu’une Coupe du Monde et, si nous le pouvons, juste transmettre l’esprit que nous avions en 2006 à tous les Italiens en général et en particulier à ceux qui aujourd’hui doivent vraiment beaucoup travailler jusqu’à la fin de cette période. Pour que nous puissions reprendre une vie normale. Del Piero et Cannavaro ont été ceux qui ont donné le coup d’envoi à cette collecte de fonds et il est naturel que nous nous soyons tous joints, mais aussi d’autres joueurs et personnalités du show business, tous les amis et puis toutes ces personnes qui contribuent à pouvoir accéder à la les chiffres nécessaires pour acheter ce dont vous avez besoin pour ceux qui sont en première ligne.

Le chat de la Coupe du monde?

La photo de profil est celle où Fabio a levé la tasse. Le plus actif sur le chat? Actif tout, car comme vous voulez, vous ne voulez pas, nous étions un bon groupe, quand quelqu’un a quelque chose à dire qu’il écrit immédiatement, cela va de se moquer de lui-même à des choses importantes, telles que soutenir ceux qui sont des entraîneurs aujourd’hui et peut-être vivre des situations difficiles ou faire l’éloge ceux qui font d’excellentes choses. C’est la beauté d’un groupe qui a tant rejoint en 2006, la victoire est venue, mais ensuite il a maintenu des liens pendant toutes ces années et encore aujourd’hui. C’est la beauté d’en faire également partie en 2006.

La négociation complexe avec le Spartak Moscou?

J’écrirai sous peu un livre juste pour cette négociation, car c’était vraiment incroyable et je dois dire aussi psychologiquement difficile, car en tout cas j’étais jeune, je vivais une saison passionnante, l’après Coupe du Monde, donc vivre ces semaines avec une négociation pas facile pour ceux qui ont encore 24 ans, c’était dur à supporter. Beaucoup de ces choses ironiques se sont produites et je n’ai jamais vécu une telle chose et je dois dire qu’aujourd’hui j’en ris. Et Carlo Pallavicino le sait bien parce qu’il était avec moi et nous avons vécu des semaines incroyables, où pratiquement j’étais également un joueur du Spartak Moscou, j’ai tout fini, puis il a encore sauté, puis j’étais un nouveau joueur, puis tout a sauté . En attendant, cependant, j’ai dû m’entraîner et jouer pour Livourne, car de toute façon j’étais très proche de Livourne et donc j’ai dû m’entraîner et avancer dans les jeux, puis au final tout a sauté et je suis resté à Livourne, qui était mon équipe. Mais de toute façon, pendant ces semaines, j’ai vécu et tout et plus encore et peut-être beaucoup de choses ne peuvent pas être dites.

L’affaire Chelsea à 33 ans?

Après Milan, j’ai eu des offres pour continuer à jouer, puis j’ai décidé de commencer un chemin différent et de poursuivre un projet qui était là, avec une entreprise que j’ai dirigée avec ma famille, mes amis et nous avons amené une équipe pour gagner le Championnat de Serie D, allez en Serie C. Une voie différente. J’ai quitté ce club et j’ai décidé de recommencer à jouer. J’ai passé deux mois merveilleux à Pérouse, une expérience merveilleuse, dans laquelle je commençais déjà à penser en tant qu’entraîneur. Puis est venu l’appel de Mourinho au marché fermé, début septembre, il y a eu un accident à Courtois et j’étais l’un des rares gardiens libres. Et de là tout est né. Je suis monté et j’ai signé en deux jours, merveilleux. Cela m’a beaucoup fait plaisir, même la façon dont Josè et son équipe m’ont fait me sentir à nouveau important, même si je suis allé boucher les trous. J’ai dû faire la deuxième au début et la troisième à mon retour de Courtois. Je connaissais mon rôle mais pour moi, il était important d’emprunter cette voie pour commencer à voler quelque chose en tant qu’entraîneur, à celui qui est l’un des plus grands. La même année, Hiddink est arrivé, pour moi c’était fantastique, ça valait le coup comme cours à Coverciano. L’entraînement avec ces champions m’a amené à prendre des responsabilités, je devais faire de mon mieux. Dans les heures qui ont suivi l’entraînement, j’ai eu beaucoup de plaisir à étudier Josè et ce qu’il faisait en préparation du match.

Un fond sur ce vestiaire?

Diego Costa. C’est une personne totalement différente de ce que vous voyez. Il doit être connu à la première personne, vous ne pouvez le voir qu’en tant qu’adversaire, à la télévision. C’est un personnage, il est exceptionnel dans les vestiaires, il s’amuse beaucoup, c’est un père de famille. Dans le domaine elle se transforme, mais c’est sa force, parfois elle dépasse, mais reste parmi les plus grandes en circulation.

Le flop de Hazard au Real?

Il est très fort, mais il doit trouver la continuité qui le place parmi les plus importants. Je me souviens de lui à Lille-Gênes, il a marqué un but, je l’ai tout de suite vu qu’il était d’une autre planète, mais il doit trouver la continuité, il lui a manqué. Il était habitué à un football différent en Premier League, il voulait beaucoup affecter la Liga, mais il n’y est pas parvenu. Je l’ai placé parmi les premiers joueurs au monde, j’aimerais qu’il soit placé entre Messi et Ronaldo pour les qualités qu’il a, je l’ai vu faire des choses incroyables à l’entraînement. Mais cela affectera et fera bien.

Donnarumma et Begovic, l’ancien Chelsea peut-il remplacer Gigio en cas de départ?

Begovic est un professionnel exemplaire, mais il ne peut se substituer à Donnarumma en cas de départ. Gigio est l’un des plus forts du monde, difficile à trouver comme ça. Il peut le remplacer si Milan décide de ne pas retourner dans les meilleurs clubs, aussi parce que les meilleurs clubs doivent respecter l’opinion publique, je ne sais pas combien serait accepté. Mais un grand club doit avoir trois meilleurs gardiens de but, Begovic en fait partie.

La chute de Milan?

Milan est le fils de la philosophie précise de Berlusconi et Galliani, cela fait 40 ans et a bien fonctionné, mais après leurs adieux cela n’a jamais été répété. Le club actuel doit remettre une philosophie dans l’environnement, puis amener les joueurs à la suivre.

Allegri et Mourinho, similaires ou différents?

Ce sont deux excellents entraîneurs. Je regrette seulement qu’Allegri n’ait pas réussi à remporter la Ligue des champions avec la Juventus ces dernières années. Il est arrivé parmi les sceptiques, il a gagné et convaincu, il le méritait. Il a très bien fait, puis vous perdez et tout le monde oublie le travail qu’il a fait, mais il a été un grand entraîneur, à Milan et à la Juventus, où il a marqué le football italien pendant de nombreuses années. Et ce sera toujours avec cette ligne. Une comparaison est difficile, chacun a sa propre philosophie: Allegri est bon sur le terrain, gérant les moments pendant le match, Josè est capable de motiver ses meilleurs joueurs au maximum, recréer des environnements gagnants et gagner, comme à l’Inter. Ils sont différents, mais ils ont des similitudes: précision et aptitude au travail hebdomadaire, mais surtout destinés à l’adversaire de dimanche.

Qu’apporte Ibra au vestiaire?

Dites bonjour, dites bonjour. Apportez une mentalité gagnante. Le combat avec Onyewu? C’était risible. Il prenait possession du ballon, ils se sont pris, ils ont parlé en anglais. Ils ont pris un contraste, puis ils ont attaqué dans une prise de lutte et ils ne se sont jamais séparés. C’était comme 4 minutes, tout le monde a essayé de les séparer, mais personne ne l’a fait. Et on s’est aussi bien amusé, l’entraînement a été suspendu mais c’était presque fini, mais ensuite beaucoup de rires entre tous. Dans un contexte d’un certain niveau, certaines situations sont minimisées par tous, même par les protagonistes. Ibra est vainqueur, il n’est pas là si on ne donne pas le meilleur de l’entraînement, il élève le niveau, toujours. Cela vous rappelle toujours où vous êtes, cela vous fait ressortir ce que vous n’avez pas. Il ne veut jamais perdre, chaque match d’entraînement était une finale de Ligue des Champions.

Qu’est-ce que Ronaldinho, à qui il a également sauvé deux pénalités adverses? En avez-vous déjà parlé?

Nous en avons parlé tout de suite, le premier jour. Je lui ai dit qu’à partir de ce moment, je ne les aurais qu’à l’entraînement. Ronaldinho était l’un des plus grands, il fait tomber ses fans et les équipes adverses, je n’ai jamais vu d’autres faire ce qu’il fait. Nous l’avons vécu dans une phase de carrière où il voulait retourner au Brésil, il ne voulait pas tellement s’entraîner, mais quand il s’est entraîné, c’était difficile pour tout le monde. À l’entraînement, vous voyez beaucoup plus, c’était dévastateur, il a tout fait contre de grands joueurs et il a fait des choses que même Thiago et Nesta ne pouvaient pas arrêter. Je regrette seulement que la fin de carrière n’ait pas respecté sa grandeur. À Barcelone, il a fait des choses comparables à Messi, je suis désolé qu’il ne l’ait pas fait à Milan, où il avait encore trois ans de carrière quand il est rentré chez lui.

Un joueur dont vous attendiez plus?

Pato. Il a été arrêté par des blessures, je suis vraiment désolé. il est l’un des plus grands en qualité, infini, après que Milan ne soit pas revenu au sommet, ils ne lui ont pas donné confiance physique, il a dû jouer 10 ans dans le top club. Il est celui qui peut marquer 1 ou 2 buts par match.

Laquelle est la plus belle et la plus importante?

J’ai fait un bon match contre Pandev dans un match Livourne-Lazio, il m’a tiré près et l’a emporté, je défendais le record invaincu à la maison et c’était magnifique. Surtout j’ai marqué, en Coupe Uefa contre Partizan, c’était une des plus grandes satisfactions, il nous a qualifiés. Ce soir-là, seule la télévision locale de Livourne a joué le match en direct, seulement nous aimons Livourne a passé la phase de groupes, presque personne ne l’a vu (rires).

L’avenir en tant qu’entraîneur, mais où?

J’aspire au maximum. Je voudrais m’entraîner dans un club de haut niveau puis en équipe nationale vers la fin de ma carrière. Je suis jeune, je cherche le meilleur, mais tout se passe de ces années d’apprentissage, j’ai eu une expérience incroyable dans le quartier Vastese, qui mérite d’être plus sur la place et la société. J’ai beaucoup appris.

Avez-vous immédiatement senti que vous pouviez gagner cette Coupe du monde en 2006?

Il y avait tellement de dégâts que nous ne pensions pas pouvoir gagner. Le secret était l’entraîneur, Lippi, qui a construit un groupe de bonnes personnes et de bons joueurs. Dès les premiers matchs, nous avons commencé à nous donner des buts, le rêve était la demi-finale, mais nous avons vu que nous construisions quelque chose d’important. Puis en finale on espère, devant nous on avait une équipe très forte, on les a vus la veille, ils sont plus habitués à ces matchs, mais on y a joué. Et là, la force était la tranquillité que Lippi nous a donnée et nous a tous fait envisager l’idée de pouvoir le faire, jusqu’au dernier penalty de Fabio Grosso. Aujourd’hui, tout le monde se souvient de cette Coupe du monde. “