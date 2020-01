Amélioration de la chute d’Arsenal contre Sheffield United Again: analyse

Londres, ANGLETERRE – 18 JANVIER: Mikel Arteta l’entraîneur-chef d’Arsenal avant le match de Premier League entre Arsenal FC et Sheffield United à l’Emirates Stadium le 18 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de David Price / Arsenal FC via .)

Arsenal a chuté à un match nul à domicile contre Sheffield United samedi pour aggraver encore sa misérable saison. Pour être juste, les Gunners ont parfois dirigé le match, mais à d’autres, les Lames nouvellement promues ont pu dicter le jeu. Dans l’ensemble, ce fut une performance typique des difficultés de l’équipe cette année.

Analyse d’Arsenal Sheffield United

Premières luttes

Comme prévu, les hommes de Chris Wilder sont venus aux Emirats prêts à jouer. Leur organisation et leur esprit d’équipe les ont vus dicter les premiers stades du match et Sheffield United a parfois fait ressembler Arsenal à l’équipe adverse.

Lys Mousset a eu la meilleure chance de ces premières minutes avec une tête libre depuis le point de penalty. Heureusement, il a non seulement été appelé à tort pour hors-jeu, mais il est également allé trop sous le ballon et l’a envoyé bien au-dessus de la barre.

Cependant, les Gunners ont grandi dans le jeu au fil de la première mi-temps. L’une des raisons en est la performance inlassable de Nicolas Pepe ainsi que le bon soutien d’Alexandre Lacazette.

Un autre était un changement tactique de Mikel Arteta. Lorsque son équipe a récupéré le ballon, il a permis à Bukayo Saka de se déplacer vers l’avant pour se joindre à l’accumulation et attaquer pendant que Granit Xhaka se replongeait dans la défense.

Ceci, combiné avec Ainsley Maitland-Niles appuyant vers la droite, a forcé Sheffield United à revenir et a permis à Arsenal de conserver la possession beaucoup mieux. Ce n’était pas tout à fait un changement de formation, mais le changement tactique a fait jouer l’équipe avec une sorte de trois arrière qui a permis à une surcharge au milieu de terrain de rivaliser avec la formation de cinq hommes des Blades.

À ce moment-là, Arsenal a commencé à inverser la tendance.

Incohérent mais meilleur

Le but d’Arsenal est venu d’un bon sort de possession et d’une surcharge. Mesut Ozil, qui était fortement impliqué dans la journée et ressemblait un peu à son ancien moi, a libéré Saka sur la gauche.

L’homme large a ensuite trouvé un petit espace dans la boîte et a ébréché une balle dangereuse vers Gabriel Martinelli, qui a chronométré sa course à la perfection. Le résultat a été une puce facile qui faisait penser à Wengerball.

Cette frappe est intervenue juste avant la mi-temps et après la reprise du jeu, Arsenal a continué de dominer Sheffield United. Pepe a été particulièrement impressionnant en seconde période alors que les Blades ont poursuivi le match.

Les capacités techniques, la vitesse et l’imagination de l’Ivoirien ont été libérées en raison de l’espace supplémentaire à sa disposition grâce au pressage élevé de Sheffield. Il a battu homme après homme sur le ballon et a créé beaucoup de maux de tête pour les visiteurs.

Pepe a presque mérité une pénalité de son côté après avoir tenté une jambe errante de s’envoler et d’attraper sa jambe. Cependant, l’arbitre Mike Dean et VAR se sont réunis pour rejeter la pénalité, probablement parce qu’il semblait que Pepe s’était heurté aux jambes du défenseur.

Les hommes d’Arteta semblaient avoir le résultat dans le sac mais laissaient leur esprit vagabonder. Le résultat a été, comme on pouvait s’y attendre, un but concédé tardivement après avoir été en contrôle pendant une grande partie de la seconde moitié.

Cependant, comme en témoigne la demande de pénalité, Arsenal a eu la chance de mettre au moins un de plus devant Sheffield United. Leur incapacité à jouer 90 minutes complètes leur a encore coûté deux points.

Qui blâmer?

Un blâme devrait certainement revenir à Unai Emery. L’Espagnol n’a pas fait suffisamment pour préparer son équipe aux défis physiques ou mentaux à venir au cours de la saison. C’est selon ses propres joueurs.

Cependant, l’ancien patron du Paris Saint-Germain est parti depuis un moment. Les joueurs eux-mêmes sont ceux qui sont sur le terrain et il est de leur responsabilité de rester eux-mêmes et leurs coéquipiers engagés mentalement dans le jeu.

Mikel Arteta, en tant qu’entraîneur-chef, recevra également une part du blâme. Il est peut-être nouveau mais il est ultimement responsable des résultats sur le terrain. Il est également chargé de nettoyer le gâchis pour ainsi dire.

Il faut dire, quant à lui, que l’ancien assistant de Manchester City fait ce qu’il peut pour au moins changer l’attitude de l’équipe. Comparé à Emery, Arsenal était beaucoup plus unifié contre Sheffield United.

Il y avait relativement peu de reproches à faire pendant le match avec les joueurs, en particulier David Luiz, essayant plutôt de motiver leurs coéquipiers et au moins de rester mentalement positif, même lorsque le jeu était négatif.

Performances exceptionnelles d’Arsenal contre Sheffield United

Avant tout, Gabriel Martinelli a prouvé à Sheffield United qu’il était l’affaire d’Arsenal de la saison. Il n’a coûté que 6 millions de livres à Ituano cet été et a déjà remboursé le club à la pelle.

Pierre-Emerick Aubameyang l’a dit le mieux:

Gabi va être une superstar 🙏🏽 Pas à cause du but à cause de l’attitude Énergie et état d’esprit ☝🏽

– Aubameyang P-E (@ Aubameyang7) 18 janvier 2020

Il a esquivé quelques coups de feu de large, mais il ne l’a jamais laissé tomber. L’adolescent brésilien a gardé son sang-froid et a continué d’essayer et a finalement atteint son objectif.

Mesut Ozil a également eu un bon match. Il a sans cesse reculé et a exploité l’espace qui lui avait été accordé pour relier assez bien le jeu entre la défense et l’attaque. Il pourrait être crédité d’une pré-assistance au but, soulignant sa résurgence sous Mikel Arteta.

Alors que certains lui donneront un bâton pour sa défense, Bukayo Saka a montré pourquoi il avait eu des chances avec la première équipe cette saison. Il était aussi mûri que certains des joueurs vétérans et ne s’est pas battu après ses erreurs défensives.

Saka a également profité du changement tactique susmentionné et a bien avancé. Il a réussi quelques passes dangereuses dans le match, rien de plus que son aide sur le seul but d’Arsenal de l’après-midi.

Enfin, Nicolas Pepe a également fait un bon match. Cela est particulièrement vrai dans la seconde moitié quand il avait plus d’espace pour travailler et a pu dribbler avec le ballon à ses pieds. Il était très difficile de suivre le nombre de joueurs qu’il a battus de cette façon, mais il a certainement donné mal aux têtes.

Regarder vers l’avant

Arsenal avait espéré participer à leur prochain match avec un peu d’élan lors de la rencontre de samedi avec Sheffield United. La prochaine étape est Chelsea à l’extérieur mardi soir, ce qui sera une demande très difficile pour ce côté.

C’est encore une autre demande difficile pour Mikel Arteta au début de son mandat, surtout après deux tirages consécutifs. Avec son côté sous forme anonyme, il devra trouver un lapin dans son chapeau pour prendre trois points.

Cependant, lui et toute l’équipe devraient tirer au moins quelques points positifs du tirage de samedi. Ils sont plus unifiés que sous Emery, mieux organisés et semblent globalement plus confiants.

Le temps ne dira que si cela peut se traduire par des performances et des résultats cohérents.

