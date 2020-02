Amende et exclusion des Coupes d’Europe pour Manchester City. Le club recourt au TAS

MANCHESTER (ENG). La nouvelle était dans l’air depuis un certain temps, maintenant le verdict du UEFA qui, par ses voies officielles, rend la décision concernant la Manchester City.

Le club anglais a été exclu des coupes européennes pendant deux saisons, à partir de la suivante, et devra payer une amende de trente millions d’euros pour avoir violé les enjeux imposés par le fair-play financier. Les citoyens paient donc le parrainage d’Etihad à un prix élevé, même si la réponse a été immédiate avec une note officielle du club anglais qui précise l’appel rapide au TAS.

“L’UEFA prend note de la décision rendue ce jour par la Chambre d’arbitrage indépendante de l’Organisme de contrôle financier des clubs (CFCB), qui comprenait le résumé suivant de son contenu et de ses effets, qui doit être annoncé conformément aux règles de procédure régissant le CFCB: d’une audience tenue le 22 janvier 2020, la Chambre des juges de l’organe de contrôle financier des clubs (CFCB) de l’UEFA, présidée par José da Cunha Rodrigues, a informé aujourd’hui le Manchester City Football Club de la décision finale sur l’affaire qui lui a été déférée par l’enquêteur en chef du CFCB. La Chambre des juges, après avoir examiné tous les éléments de preuve, a conclu que le Manchester City Football Club avait commis de graves violations du règlement de l’UEFA sur les licences et le fair-play financier en surestimant ses revenus de parrainage dans ses comptes et des informations à l’équilibre. rapport soumis à l’UEFA entre 2012 et 2016. La Chambre des juges a également constaté qu’en violation des règles, le Club n’avait pas coopéré à l’enquête sur l’affaire par le CFCB. La Chambre des juges a imposé des sanctions disciplinaires au Manchester City Football Club en déclarant qu’il sera exclu de la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et paiera une amende de 30 millions d’euros. euro. La décision de la chambre de jugement est susceptible d’appel devant la cassation du sport (TAS). Si Manchester City Football Club exerce ce droit, l’intégralité de la décision motivée de la chambre de jugement ne sera pas publiée avant la publication finale du prix final par le TAS. Comme l’a noté la Chambre des juges, le club a le droit de faire appel de cette décision devant le tribunal arbitral des sports. Par conséquent, l’UEFA ne commentera pas davantage cette décision à ce stade. “

“Manchester City est déçue mais pas surprise par l’annonce faite aujourd’hui par la Chambre d’arbitrage de l’UEFA. Le Club a toujours anticipé la nécessité de rechercher un organisme indépendant et un processus pour examiner en toute impartialité l’ensemble des preuves irréfutables à l’appui de sa position. En décembre 2018, l’enquêteur en chef de l’UEFA a rendu public un aperçu du résultat et de la sanction qu’il avait l’intention d’imposer à Man City, avant même l’ouverture d’une enquête. Le procès de l’UEFA imparfait et constamment divulgué qu’il a supervisé signifiait qu’il n’y avait guère de doute quant au résultat qu’il produirait. Le Club a officiellement déposé une plainte auprès de l’Organe de discipline de l’UEFA, plainte qui a été validée par une décision du TAS. En bref, il s’agit d’une affaire engagée par l’UEFA, poursuivie par l’UEFA et jugée par l’UEFA. Cette procédure préjudiciable étant désormais terminée, le club procédera à un jugement impartial dans les plus brefs délais, puis, dans un premier temps, engagera la procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les meilleurs délais “.