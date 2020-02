Amende salée aux dirigeants de la Fiorentina! 10 joueurs sortent ensuite, 8 attention

Le juge des sports dr. Gerardo Mastrandrea a rendu son verdict ce matin, il y avait une grande attente pour ce qui s’est passé à la fin du match de championnat entre Juventus et Fiorentina.

VOICI TOUTES LES DÉCISIONS

ENTREPRISE D’AMENDES

Amende de 10 mille euros à Sampdoria que ses supporters, au 15e comme au 44e et au 45e de la seconde mi-temps, entonnent des choeurs insultés de matrice territoriale envers les supporters adverses.

Amende de 8 mille euros à Atalanta que ses supporters, pendant la course, lancent sur le terrain des objets de natures diverses; sanction atténuée conformément à l’article 29, paragraphe 1, lettre b) CGS, pour avoir fait fonctionner la société avec des services répressifs à des fins de prévention et de surveillance.

Amende de 4 mille euros à Brescia à titre de responsabilité objective, pour avoir retardé de manière injustifiée le départ de la course d’environ quatre minutes.

Amende de 3 mille euros à la Juventus à titre de responsabilité objective, pour avoir retardé de manière injustifiée le départ de la course d’environ trois minutes.

Amende de 3 mille euros à Sampdoria que ses supporters, au 2e de la première mi-temps, lancent un bengal sur le terrain; sanction atténuée conformément à l’article 29, paragraphe 1, lettre b) CGS, pour avoir fait fonctionner la société avec des services répressifs à des fins de prévention et de surveillance.

10 JOUEURS DISQUALIFIÉS

Sofyan Amrabat (Vérone), Valon Behrami (Gênes), Lorenzo Pellegrini (Rome), Alessandro Bastoni (Inter), Luca Cigarini (Cagliari), Marten De Roon (Atalanta), Eljif Elmas (Naples), Andrea Poli (Bologne), Cristian Romero (Gênes), Ernesto Torregrossa (Brescia),

8 JOUEURS DIFFÉRÉS

Radja Nainggolan (Cagliari) avec l’ajout de 1500 euros d’amende, Ibrahima Mbaye (Bologne), Gaston Ramirez (Sampdoria), allemand Pezzella (Fiorentina), Federico Chiesa (Fiorentina), Albin Ekdal (Sampdoria), Sergej Milinkovic Savic (Lazio ), Mario Pasalic (Atalanta), Matteo Darmian (Parma) avec l’ajout d’une amende de 2000 euros.

ENTRAÎNEURS DISQUALIFIÉS

Dino Tenderini (Naples) avoir, à la 49e de la seconde mi-temps, passant du banc supplémentaire, contesté avec véhémence une décision arbitrale; infraction constatée par le quatrième officier.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AMENDES FINANCIÈRES

Amende de 25 mille euros à Giancarlo Antognoni (Fiorentina) avoir, à la fin du match, dans les vestiaires, crié à l’arbitre, une épithète sérieusement offensante, qui ne pouvait être perçue dans le contenu exact de la même chose uniquement parce qu’elle rentrait dans le vestiaire de compétence; à la demande d’un assistant pour modérer les tons, il s’adressa à ce dernier avec une expression irrespectueuse; infractions détectées par le même assistant.

Amende de 20 mille euros à Daniele Pradè (Fiorentina) avoir, à la fin de la course, dans les vestiaires, avec une attitude menaçante et agressive, a crié au directeur de course une expression irrespectueuse; à la demande de l’arbitre de partir, il a réitéré cette attitude en s’adressant à lui avec une expression sérieusement irrespectueuse.

Amende de 10 mille euros à Giuseppe Barone (Fiorentina) avoir, à la fin du match, dans les vestiaires, prononcé à haute voix, avec les officiels du match déjà à l’intérieur du vestiaire, des phrases sérieusement offensantes; infraction constatée par les collaborateurs du Parquet fédéral.