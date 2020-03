Amérique vs Cruz Azul LIVE EN LIGNE GRATUIT EN DIRECT via TUDN et Channel 2 by Liga MX: date, heures et chaînes pour le Mexique, le Honduras et les États-Unis du match pour la date 10 de Clausura 2020 Liga MX via TV Azteca, ESPN, FOX Sports, Sky à Estadio Azteca México

Mis à jour le 14/03/2020 à 23:23

Voir ici la transmission de Amérique contre Croix Bleue EN DIRECT ce dimanche 15 mars via TUDN et Channel 2: connaître les horaires et les chaînes de télévision au Mexique et le reste de l’Amérique latine pour voir le duel pour la date du 10 Clôture 2020 de la Liga MX au stade Azteca à huis clos sur ordre de la Ligue elle-même. Les Eagles viennent d’obtenir un match nul au stade olympique de l’Université avant Pumas et, situés en troisième position, ils veulent atteindre le leadership qui «appartient» à «The Machine».

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion en MINUTE à MINUTE sur le site Web de Depor.

Ceux menés par Robert Dante Siboldi tenteront de maintenir leur bonne séquence, puisqu’ils ont jusqu’ici disputé sept matchs sans connaître de défaite, ce qui les place en tête avec 19 points.

Amérique vs Cruz Azul: horaires dans le monde

Horaires du paysMexique20: 15 heuresPérou, Colombie, Équateur21: 15 heuresBolivie, Venezuela22: 15 heuresArgentine, Brésil, Chili, Uruguay23: 15 heuresEspagne03: 00 heures le lundi 16

Amérique vs Cruz Azul: quelles chaînes diffusent le RegClassico Regio ’?

CountryChannelsAu Mexique, il sera diffusé par: TUDN et Channel 2

Le tournoi Clausura ouvrira ce week-end le dixième jour avec le duel entre le leader Cruz Azul et son rival le plus féroce, l’Amérique, troisième du classement, comme le plus marquant.

Le jeu, entouré d’attentes de rivalité, a la valeur ajoutée de réunir deux marqueurs importants, les marqueurs uruguayens Jonathan Rodríguez et Federico Viñas.

Rodríguez est le leader avec huit buts, tandis que Viñas, qui a rejoint l’Amérique après avoir disputé les matchs pré-olympiques sud-américains, a marqué trois buts en quatre matchs.

América a annulé une conférence de presse avec des joueurs par mesure de précaution, et Herrera a été le seul à s’entretenir avec des journalistes avant le classique contre Cruz Azul, au stade Azteca de la capitale. Les deux sont deux des équipes les plus populaires du pays et une participation d’au moins 60 000 fans était attendue.

«Ce n’est pas au Mexique, c’est dans le monde entier. Aujourd’hui, des mesures très drastiques ont été prises parce que c’est une situation difficile, il faut donc prendre ces situations au sérieux, pas avec peur, au contraire, au sérieux pour que rien ne se passe “, a ajouté le stratège.

