Amérique vs Monterrey: Antonio Mohamed prétend être avec le "chanceux champion" après sa victoire angoissante en première finale de l'ouverture 2019 de la MX League | Mexique Mexique

L'Argentine Antonio Mohamedentraîneur de Monterrey du football mexicain, a déclaré que son équipe a montré le sort de ceux qui sont destinés à gagner et tentera de le confirmer dimanche lors de la finale du tournoi Apertura contre América au stade Azteca.

«Nous sommes avec la chance du champion qui marque les buts au bon moment. L'Amérique nous fait un but et nous tirons au sort avant la pause, puis nous marquons le but décisif à la dernière minute », a réfléchi le stratège sur le jeu que son équipe a présenté devant l'actuel champion du Mexique.

Les Rayados de Mohamed ils ont gagné 2-1 au match aller de la finale avec les annotations du Colombien John Stefan Medina et de l'Argentin Rogelio Funes Mori, tandis que le Amérique marqué par un autogol de Carlos Rodríguez lors du match aller de la finale. En l'absence de jouer quatre-vingt dix minutes de plus, Monterrey Il est champion de la MX League.

"L'équipe a pris la virilité pour gagner, le but (de Funes Mori) parle de lui-même, c'était un grand but et j'espère que cela servira de champion, ce serait spectaculaire"fit-il remarquer. Monterrey Il est l'une des deux équipes les plus pointées du Mexique au cours des quatre dernières années, mais il a toujours perdu à l'heure décisive et n'a plus remporté de titre depuis 2010, une séquence qui tentera d'effacer dimanche à l'Azteca.

«Nous avons gagné, nous avons un avantage, les statistiques disent que nous n'avons pas perdu depuis longtemps, alors d'abord ils doivent nous battre pour un but pour aller à la prolongation. Autrement dit, nous avons un avantage important "il a observé. Monterrey vient de remporter la troisième place de la Coupe du monde des clubs du Qatar. À la fatigue de la compétition s'ajoutait le long voyage depuis Doha, ce qui a influencé une réduction des performances de certaines figures, selon le technicien.

"Certains joueurs ont ressenti le voyage et n'ont pas eu leur meilleure version, tout le monde ne réagit pas de la même manière, nous savions que ça pourrait être comme ça, mais l'équipe s'est rendue et est allée chercher la victoire"affirma-t-il. Mohamed Il a reconnu qu'après l'expulsion de Sebastián Córdova à la 51e minute, América s'est bien enfermé et ses joueurs ont senti l'usure, bien qu'il ait réussi à gagner le match.

