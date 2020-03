Amici Rosanero, initiative des fans de Palerme en faveur de l’hôpital Cervello. Les détails

PALERMO. Au milieu de l’urgence de Covid-19, les initiatives en Italie se multiplient, en particulier en faveur des hôpitaux où médecins, infirmières et autres agents de santé mettent leur vie en danger pour sauver le plus de citoyens possible.

VENTILATEURS ET SYMBOLES ROSANERO À CÔTÉ DU CERVEAU

A Palerme, l’association des supporters “Amici Rosanero”, qui représente l’actionnariat populaire SSD Palerme, a mis en place une initiative en faveur du service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital Cervello de Palerme, la garnison choisie pour combattre Urgence Covid-19. Mario Santana, capitaine de Palerme, Leandro Rinaudo, directeur sportif des jeunes de Palerme, et l’acteur de Palerme Vittorio Magazzù ont rejoint l’initiative.

PREMIERS RÉSULTATS

Jusqu’à présent, 17 035 € ont été collectés grâce à 197 donateurs, et il sera bientôt possible de commander une vidéo bronchoscope numérique, mais ce n’est que le début car la collecte se poursuit. Le service d’anesthésie et de réanimation de l’hôpital Cervello a besoin de beaucoup plus, l’association tient à préciser qu’aucun hôpital ne sera remis à l’hôpital mais nous achèterons des machines qui seront données en prêt gratuit au service, afin d’éviter à la fois le rejet par l’entreprise et la saisie éventuelle des machines.

L’APPEL DU 13 MARS

Amici Rosanero affronte le Coronavirus: «Nous sommes amis de Palerme et nous aimons les couleurs rosanero mais avant tout nous le sommes et nous voulons être amis à Palerme, en particulier dans un moment aussi délicat pour notre ville. Et c’est pour cette raison, acceptant également l’appel de beaucoup de nos membres, qu’en conjonction avec un moment aussi difficile, nous avons décidé de lancer une collecte de fonds en faveur de l’une des excellences de notre ville “.

Amici Rosanero, ou l’association qui s’est jointe grâce à l’actionnariat populaire du capital social du SSD Palerme, lance avec ces mots une levée de fonds pour l’achat des biens nécessaires à allouer au service d’anesthésie et de réanimation de la Hôpital Vincenzo Cervello: “Le cerveau a été choisi par nous, car il a été identifié comme une unité confiée aux soins des cas Covid-19 pour la ville de Palerme”.

Ceux qui souhaitent participer à la collecte de fonds peuvent le faire en effectuant un virement sur le compte bancaire de UNICREDIT S.p.A. Agence Palermo Ruggero Settimo (22199), établie à “Associazione Amici Rosanero”, Code IBAN: IT55Z0200804642000105757968. La mention «Collecte de fonds à l’hôpital Cervello» doit être incluse dans le motif de paiement.

Auteur:

Cettina Pellitteri