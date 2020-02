Amiens SC 0-0 FC Toulouse

Il Amiens et le Toulouse à égalité à zéro lors de la réunion tenue ce samedi dans le De la Licorne. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Amiens SC face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Brest. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Toulouse FC perdu par un résultat de 3-0 lors du match précédent contre Olympique Lyon et a eu une série de 11 défaites consécutives. Après le score, l’équipe à domicile était en dix-huitième position, tandis que Toulouse Il est resté à la 20e place à la fin du match.

02/01/2020

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé avec un score de 0-0.

L’entraîneur de Amiens a donné accès à Juan Otero et Fousseni Diabate pour Quentin Cornette et Gael Kakutatandis que le Toulouse a donné son feu vert à Jean-Victor Makengo et Quentin Boisgard, qui a remplacé William-Jacques Vainqueur et Wesley Said.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les locaux en ont vu trois (Thomas Monconduit, Bakaye Dibassy et Sehrou Guirassy) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, Ibrahim Sangare et Kouadio Kone.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le Toulouse FC il a été placé à la vingtième place du tableau avec 13 points, au lieu de la descente en deuxième division. De son côté, le Amiens SC Avec ce point, il a atteint la dix-huitième place avec 19 points, au lieu des séries éliminatoires après le match.

Le lendemain, l’équipe de Luka Elsner fera face à Olympique Lyontandis que le Toulouse FC sera mesurée par rapport à la Racing Strasbourg.

Fiche techniqueAmiens SC:Lovre Kalinic, Steven Moreira, Bafode Diakite, Ruben Gabrielsen, Issiaga Sylla, Ibrahim Sangare, Kouadio Kone, William-Jacques Vainqueur, Matthieu Dossevi, Thymios Koulouris et Wesley SaidFC Toulouse:Régis Gurtner, Aurelien Chedjou, Bakaye Dibassy, ​​Nicholas Opoku, Arturo Calabresi, Moussa Konate, Gael Kakuta, Thomas Monconduit, Alexis Blin, Quentin Cornette et Sehrou GuirassyStade:De la LicorneButs:0-0