Amiens SC 1 – 1 Stade de Reims

Il Amiens et le Reims égalité dans le match joué ce mercredi dans la De la Licorne. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Amiens SC face au duel voulant surmonter son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre Montpellier HSC par un score de 1-2. De son côté, le Stade de Reims perdu par un résultat de 2-0 lors du match précédent contre Olympiade de Nîmes. Après le match, l’équipe amienienne est dix-huitième après la fin du match, tandis que le Reims C’est le neuvième.

15/01/2020

À 21:06

CET

SPORT.es

La première partie du match a commencé Stade de Reims, qui a créé son compte de notation à travers un Derek Kutesa, concluant la première période avec le résultat de 0-1.

La seconde moitié du match a bien commencé pour lui Amiens SC, qui a mis les planches dans le but de Moussa Konate à la 54e minute, terminant le match avec un score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Amiens SC sauté du banc Juan Otero, Thomas Monconduit et Mathieu Bodmer remplacer Stiven Mendoza, Eddy Gnahore et Bongani Zungu, tandis que les changements du groupe de visiteurs Timothee Nkada, Hassane Kamara et Suk Hyun Jun, qui a sauté sur le terrain pour Derek Kutesa, Moussa Doumbia et Boulaye Dia.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Bongani Zungu, du Amiens et trois à Moussa Doumbia, Timothee Nkada et Suk Hyun Jun du Reims.

Avec cette cravate, le Amiens SC Il s’est classé dix-huitième au tableau avec 18 points, dans le lieu des séries éliminatoires de permanence. De son côté, le Stade de Reims avec ce point, il est resté en neuvième position avec 29 points à la fin du match.

Le prochain engagement de la Ligue 1 pour la Amiens SC c’est contre lui Bresttandis que le Stade de Reims fera face à la FC Metz.

Fiche techniqueAmiens SC:Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, Moussa Doumbia, Moreto Cassama, Marshall Munetsi, Tristan Dingome, Derek Kutesa et Boulaye DiaStade de Reims:Régis Gurtner, Arturo Calabresi, Aurelien Chedjou, Bakaye Dibassy, ​​Christophe Jallet, Fousseni Diabate, Bongani Zungu, Eddy Gnahore, Stiven Mendoza, Moussa Konate et Sehrou GuirassyStade:De la LicorneButs:Derek Kutesa (0-1, min. 45) et Moussa Konate (1-1, min. 54)