Amiens SC Montpellier HSC

Samedi à 20h00 se tiendra le match de Ligue 1 qui mesurera Amiens et à Montpellier dans le De la Licorne.

01/10/2020

À 20:06

CET

SPORT.es

Il Amiens SC atteint le vingtième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre Paris S. Germain par un score de 4-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 18 matches disputés jusqu’à présent en Ligue 1 et totalisent 36 points contre 21 en faveur.

De son côté, le Montpellier HSC réussi à vaincre le Brest 4-0 lors de leur dernière rencontre dans la compétition, avec autant de Gaetan Laborde, Florent Mollet et Teji Savanier, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de Amiens SC. Avant ce match, le Montpellier HSC Il avait remporté sept des 19 matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a marqué 19 buts contre et marqué 26 en faveur.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Amiens SC Il a un équilibre de trois victoires, trois défaites et deux nuls en huit matchs à domicile, ce qui montre que les points s’échappent à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. À la maison, Montpellier HSC Il a été battu à quatre reprises et a tiré cinq fois lors de ses neuf matchs, ce qui signifie qu’il doit faire un grand effort lors de sa visite au stade. Amiens SC Si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le De la LicorneEn fait, les chiffres montrent une défaite et deux matchs nuls en faveur de Amiens SC. À leur tour, les visiteurs accumulent deux matchs invaincus dans le domaine de Amiens. La dernière confrontation entre les Amiens et le Montpellier Dans ce tournoi, il s’est joué en novembre 2019 et s’est terminé par un score de 4-2 pour les visiteurs.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de Ligue 1, on constate que les visiteurs sont au-dessus du Amiens SC avec une différence de 10 points. Il Amiens SC Il arrive à la rencontre avec 17 points dans son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse compte 27 points et occupe la neuvième place de la compétition.