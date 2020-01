Amiens SC Stade de Reims

Mercredi prochain à De la Licorne à 19 h 00, le Amiens et le Reims dans le match correspondant à la 16e journée de Ligue 1.

14/01/2020

À 19 h 06

CET

Il Amiens SC vient au duel avec le désir de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Montpellier HSC par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 19 matchs disputés jusqu’à présent avec un total de 22 buts en faveur et 38 contre.

De son côté, le Stade de Reims n’a pas pu gagner à Olympiade de Nîmes lors de leur dernière rencontre (2-0), de sorte qu’une victoire contre Amiens SC Cela vous aiderait à améliorer votre carrière dans le championnat.

En tant que local, le Amiens SC Il a gagné trois fois, a été battu quatre fois et a tiré deux fois en neuf matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points dans sa poche. En tant que visiteur, le Stade de Reims Il a un équilibre de quatre victoires, quatre défaites et un match nul en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce qui devrait faire attention à la Amiens SC Si vous ne souhaitez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le De la Licorne et le solde est de trois pertes et quatre nuls en faveur de Amiens SC. De plus, l’équipe à domicile a une séquence de trois rencontres invaincues à domicile contre le Reims. La dernière fois qu’ils ont joué Amiens et le Reims Dans cette compétition, c’était en mars 2019 et ils ont fini par tirer 2-2.

Actuellement, les deux équipes sont séparées dans le classement par 11 points en faveur de Stade de Reims. Les locaux, avant ce match, sont placés à la dix-huitième place avec 17 points au classement. Quant au rival, le Stade de Reims, est en dixième position avec 28 points.