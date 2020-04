Amnesty International met en garde la Premier League contre l’accord de Newcastle

Date de publication: Mardi 21 avril 2020 3:12

Amnesty International a écrit à la Premier League pour lui dire qu’il “risquait de devenir un bouc émissaire” à moins qu’il ne examine sérieusement le bilan des droits de l’homme en Arabie saoudite en ce qui concerne la prise de contrôle de Newcastle.

Le club du nord-est aurait été sur le point d’être vendu à un consortium soutenu par l’Arabie saoudite qui implique le prince héritier Mohammed bin Salman pour environ 300 millions de livres sterling.

Il a été signalé mardi qu’un dépôt non remboursable de 17 millions de livres sterling avait déjà été versé au propriétaire actuel, Mike Ashley, dans le cadre de l’accord.

La Premier League doit décider si les nouveaux propriétaires satisfont aux critères de son test des propriétaires et des administrateurs, et Amnesty insiste à moins que la ligue ne fournisse une justification complète de sa décision d’approuver la prise de contrôle, cela nuira à sa propre réputation.

Dans une lettre du directeur d’Amnesty UK Kate Allen au directeur général de la Premier League, Richard Masters, elle a écrit: «Tant que ces questions (concernant le bilan des droits de l’homme en Arabie saoudite) restent sans réponse, la Premier League risque de devenir un chat ceux qui veulent utiliser le glamour et le prestige du football de Premier League pour dissimuler des actions profondément immorales, en violation du droit international et en contradiction avec les valeurs de la Premier League et de la communauté mondiale du football. »

L’Arabie saoudite a été fortement critiquée pour son bilan en matière de droits de l’homme, Amnesty soulignant l’emprisonnement et la torture de critiques du gouvernement et l’exécution d’autres personnes à l’issue de procès inéquitables.

Dans une déclaration distincte de la lettre envoyée aux Masters, Allen a déclaré: «La crise des coronavirus a déjà mis en lumière le football et sa nécessité de traiter les joueurs et le personnel équitablement, et il y a maintenant un risque que la pandémie puisse masquer le besoin d’un cool , décision mesurée et véritablement éthique sur cet accord de Newcastle.

«Toutes les entreprises doivent se prémunir contre tout lien possible avec des violations des droits de l’homme, et le football anglais n’est pas différent.

«Il s’agit de bien plus qu’une simple transaction financière – c’est un exercice de création d’image qui s’appuie sur le prestige de la Premier League et la passion des fans de Newcastle United.

«Que cet accord soit conclu ou non, nous appelons le personnel et les fans de Newcastle United à se familiariser avec la situation dramatique des droits de l’homme en Arabie saoudite et à être prêts à en parler.

“À tout le moins, la Premier League devrait faire une déclaration claire sur la façon dont le test de ses propriétaires et administrateurs a été appliqué dans cette affaire, et quelle évaluation a été faite du dossier des droits de l’homme de l’Arabie saoudite sous la direction de Mohammad bin Salman.”

Nous ne pouvions pas rester longtemps loin de la caméra, nous avons donc fait un spectacle d’isolement Football365. Regardez-le, abonnez-vous et partagez jusqu’à ce que nous revenions dans le studio / pub et produisons quelque chose d’un peu plus lisse…