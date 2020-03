Amodio: «Sorrento croit en la primauté. Coronavirus? C’est difficile mais pas quand le championnat est annulé “

SORRENTO (NA). Un moment délicat pour le monde du football, au milieu d’une urgence, le coronavirus semble vraiment compliqué pour faire des estimations sur une éventuelle reprise des activités et pour estimer avec certitude les pertes économiques pour l’ensemble du système.

PARLEZ AMODIO

À la maison Sorrento, Le club napolitain se bat pour la première place du groupe H de Serie D, le directeur sportif Antonio Amodio fait le point sur la situation: “Nous traversons une période difficile, nous sommes tous à la maison et il n’est pas facile de renoncer à respirer l’air sur le terrain. Cependant, les garçons s’entraînent chez eux, nos entraîneurs les suivent à distance, avec l’espoir que cette période se terminera bientôt. “

FLÈCHE SUR LE TIR

Sur la reprise du championnat et l’hypothèse de l’annulation de la compétition: “Il ne sera pas facile de revenir sur le terrain, il faudra une période de rodage et quelques semaines pour retrouver un minimum de condition physique. Mais je suis sûr que nous reprendrons avec humilité et désir de continuer à bien faire, nous sommes un jeune groupe. – souligne Amodio – Annuler le championnat? Ça n’existe pas, les entreprises ont beaucoup investi et maintenant toutes les équipes ont joué plus de trois quarts de finale. Il ne reste que huit matchs, les valeurs de classement sont claires et je pense que les présidents qui veulent annuler la saison sont également ceux qui traversent une saison de faillite. “

SE SENTIR D’ABORD

Les Rossoneri se battent pour les premières places, le diesse gonfle sa poitrine et annonce: “Bien sûr, nous croyons en la primauté, nous l’avons toujours cru et si nous sommes si haut, cela signifie que nous avons aussi certaines qualités. Pendant la saison, certains matchs ont mal tourné pour nous aussi, je pense aux défis avec Taranto, la première mi-temps avec Cerignola et avec Nocerina, au deuxième tour, nous pourrions faire quelques points de plus. Affrontements directs? Il en manque deux, nous les jouerons avec humilité. Nous aimons Picerno? Je ne pense pas qu’ils soient partis pour gagner la saison dernière. “

JEUNES ET MOTS DU PATRON

Résultats importants auprès des jeunes et éloges du président Cappiello: «La convocation de Pasqualino et Vitale au tournoi de Viareggio est une grande satisfaction pour toute la société, dommage que la compétition ne soit pas contestée mais je suis sûr qu’à l’avenir ils pourront jouer chez les professionnels. – explique Amodio – Louanges de Cappiello? J’en profite pour le remercier également parce qu’il a été le principal architecte de ma venue à Sorrente, où j’avais d’ailleurs déjà collaboré pendant deux ans. Je suis fier d’être le leader d’une entreprise aussi sérieuse, je me souviens qu’après les trois premières courses dans lesquelles nous n’avions récolté qu’un point, le Président a été le premier à nous faire confiance. “

