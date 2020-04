Amour-haine, les supporters milanais votent pour Berlusconi et Istanbul: Maldini et van Basten battus, les résultats du scrutin | .

Silvio Berlusconi est le joueur milanais de cœur pour les fans de Rossoneri, ils voient leur pire cauchemar en finale de la Ligue des champions a fait sensation en 2005 à Istanbul face à Liverpool, après une avance de 3-0. Pas un ennemi donc, mais un infâme anniversaire. ici les gagnants des deux sondages lancés par Calciomercato.com fermé aujourd’hui, le jour où ils ont notre Alberto Cerruti a son mot à dire sur qui considère le premier symbole de Milan.

Les fans du diable ont cependant opté pour le président le plus titré de l’histoire du football, avec le madridist Santiago Bernabeu, sur celui qui a su donner aux couleurs des Rossoneri une légende enviée par toutes les équipes du monde:une ère qui a commencé en février 1986 et a duré 30 ans, au cours de laquelle le Milan de Berlusconi a remporté 28 trophées, dont 8 badges et 5 Ligue des champions. Impossible de ne pas le récompenser, même si le choc a eu lieu: derrière lui Marco van Basten, attaquant phénoménal et malheureux du trio hollandais qui comprenait également Ruud Gullit et Frankie Rijkaard, et Paolo Maldini, qu’avec Baresi, quatrième du classement, il était l’un des capitaines épiques les plus titrés de Milan. ils suivent Gianni Rivera, Andriy Shevchenko et Ricardo Kakà, trois champions d’Europe et les Ballons d’or de Rossoneri, quoique sur deux périodes différentes. Les trois dernières étapes pour les trois entraîneurs, avec Fabio Capello, les plus importants dans l’histoire de Milan: l’Arrigo révolutionnaire sacchi, le Paron Nereo Rocco et Carletto Ancelotti. Victoires et qualité de jeu.

Parmi les ennemis, les adversaires et les cauchemars au lieu de cela, derrière Istanbul, l’arbitre Rosario Lo Bello, le sifflet du «Second Fatal Verona‘qui dans ces 90 minutes a expulsé trois joueurs de Rossoneri et Arrigo Sacchi, contribuant à la perte sensationnelle de ce championnat. ils suivent Luciano Moggi, manager de la Juve, ne prodigue jamais de compliments envers les couleurs rossoneri, e le drapeau de l’Inter Marco Materazzi, défaite lors du deuxième derby de la Ligue des champions, après quoi le président de la Juventus se positionne Agnelli, un autre noir et blanc comme Buffon et le domaine de Vérone, deux fois fatale dans les derniers jours du Diable. La clôture de Bauscia Nicola Berti, le Bossu Pavel Nedved et le masseur Napoli Salvatore Carmando, célèbre pour le “séjour en bas” s’est tourné vers Alemao après avoir été frappé par une pièce de monnaie lancée dans les gradins, qui a coûté à Milan un autre titre.

Voici les résultats complets de l’enquête:

LES RÉSULTATS DES ENQUÊTES Le joueur de cœur de Milan:

Berlusconi 23,4%

Van Basten 18,9%

Maldini 17,5%

Baresi 16,8%

Rivera 8,5%

Shevchenko 4,3%

Kaka 3,9%

2,5% sacs

Rocco 2,3%

Ancelotti 1,9%

Adversaire ou cauchemar de l’AC Milan:

Istanbul 28%

Lo Bello 18,5%

Moggi 13,3%

Materazzi 8,3%

Agneaux 7,8%

Vérone 6,8%

Buffon 6,4%

Berti 4,9%

Nedved 4,1%

Carmando 2%