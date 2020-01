Amour: “Nous méritions la victoire, le Barça était supérieur”

Guillermo Amor, leader de Barcelone, a parlé sur Movistar TV de la victoire contre le Granada CF: «Heureux parce que la victoire était très importante, comme la forme. Je pense que nous avons mérité la victoire, nous avons été supérieurs, si nous regardons les statistiques. Ils se sont battus et ont attendu leurs opportunités. Nous voulions également la victoire pour le premier match du monsieur. Le partenaire et le fan doivent être heureux de cette victoire et l’étincelle de Riqui Puig a également été positive, l’équipe en a besoin de temps en temps. L’image du club cette semaine? Vous devez prendre des décisions à certains moments, il a été jugé opportun de faire un changement et vous devez penser à ce qui s’en vient, regarder vers l’avenir et être positif et optimiste. Je préfère regarder en avant en me souvenant de tout le bien que nous avons fait avec d’autres professionnels, mais en tant que Barça, nous devons continuer. »