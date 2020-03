Amour: “Nous savions que si nous pardonnions la première fois, nous passerions un mauvais moment”

Guillermo Amor, leader de Barcelone, a parlé sur Movistar TV du Blaugrana à l’envers à Santiago Bernabéu: «La première mi-temps a été très bonne, nous étions dominateurs et nous avions des chances, seuls les buts manquaient pour avoir plus de tranquillité d’esprit en seconde mi-temps. Nous savions également que si nous pardonnions, nous passerions un mauvais moment, et c’était donc après son premier but. Ils sont venus, nous ont pressés et nous ont coûté le chiffre d’affaires. Madrid ne nous a pas laissé donner vingt passes de suite et ils ont généré plus de chances, dans la seconde moitié cela nous a coûté. Mérite? Le match a été très serré, en première mi-temps nous avons dominé, comme en seconde jusqu’à ce que le premier but arrive. Son deuxième but était à la dernière minute. Dommage que nous ne soyons pas allés nous reposer sur un objectif. ¿Messi? Pour la première fois, il a été phénoménal, Leo va généralement bien, il a participé mais quand on perd tout semble négatif ».