Anagni-Turris 0-0, corallini bloqué. Rouge à Fabiano en finale

ANAGNI (FR). Au stade “Tintisona” de Paliano sur le terrain la 21e journée du championnat de Série D groupe G, les hôtes du Ville d’Anagni défier les dirigeants Turris. Les corallini veulent étendre leur avantage sur les poursuivants, mais les Lazioiens ont désespérément besoin de points de salut pour grimper dans la zone de playout.

COURSE BLOQUÉE, QUELQUES OCCASIONS

Un match vif immédiatement, dans les premières minutes une fois par côté, d’abord Fabiano de loin touche l’intersection des poteaux puis Sosa répond par un tir bas sur l’erreur sensationnelle de Giofrè. Jeu équilibré, les hôtes comblent bien tous les écarts et répondent coup par coup. A 9 ‘Longo essaie de faire marche arrière, une conclusion facile pour le gardien adverse à bloquer. Au fil des minutes, la domination territoriale des Turris devient de plus en plus marquée, mais les opportunités du réseau letton. Peu avant la demi-heure, les hommes de Fabiano s’élancent: Alma assiste Longo qui d’une position impossible frappe l’extérieur du poteau. Quelques coups irréalistes d’un côté à l’autre, du mal à décoller. A 44 ‘de nouveau dangereux Sosa, le footballeur d’Anagni s’enfuit et conclut avec un filet réactif de Lonoce. La réponse des invités en pleine récupération, le coup franc de Celiento dévié par la barrière et le ballon qui par une moustache ne raille cependant pas le gardien des hôtes.

DANGEREUX ANAGNI, TURRIS SUR DIX

Équilibre même au début de la seconde mi-temps, puis à moins de 2 ‘le Turris touche l’avantage: à 10’ Giuliani protagoniste avec une belle sauvegarde sur le tir d’Alma, puis dans le coin suivant le numéro un à domicile est répété sur Giofrè. Corallini à traction avant, à l’intérieur de Prisco et Da Dalt, tandis que Sosa touche à nouveau le but avec une déviation acrobatique qui se termine sur le côté pas beaucoup. A 67 ‘le but touche le Turris, dangereux invités avec Varchetta qui envoie une tête légèrement haute. Le défenseur protagoniste peu de temps après avec un sauvetage décisif sur les cardinaux. Dangereuse la Lazio à 77 ‘avec un tir de Flamini rejeté par Lonoce, puis le corail à 88’ reste en dix pour un double jaune à Fabiano. Il ne se passe plus rien, les dirigeants sont restés à égalité.