Analyse 360 ​​° d’Iaria à RdC entre Pro et Amateurs

NAPLES. Le monde du football a dû se réinventer et se remodeler pour survivre et recommencer. C’est le scénario actuel à la suite de l’urgence Covid-19 qui frappe le monde entier, un virus qui a changé de nombreuses vies et bloqué peu à peu toutes les activités sportives. Le sport le plus populaire et le plus aimé ne pouvait clairement pas sortir indemne, aujourd’hui les fédérations et les instances supranationales tentent de compter les dégâts et d’analyser toutes les solutions possibles pour atténuer une crise qui mettra inévitablement l’ensemble du système à l’épreuve.

COMPTES SOCCER AVEC L’EXPERT

Notre rédaction a atteint le collègue à cet égard Marco Iaria, journaliste de La Gazzetta dello Sport, auteur de plusieurs enquêtes liées aux aspects purement économiques du monde du football, qui vient aujourd’hui d’en relancer une exclusivement sur les pages du Rosea. Entre problèmes et solutions possibles, nous avons tenté ensemble de faire une analyse lucide de la santé de notre football en pleine urgence coronavirus, en gardant toujours un œil sur la post-pandémie future.

DANS DES SOLUTIONS PRO DIVERSIFIÉES

De nombreux trimestres, analysant les bilans de la saison 2018/19, le scénarios futurs des ligues professionnelles du football en Italie semblent de plus en plus sombres. Les clubs ont proposé au gouvernement de réactiver la publicité pour les agences de paris et partager avec elle une partie des recettes fiscales découlant de ces activités: “La levée de l’interdiction des paris aurait sans aucun doute un impact positif, mais nous parlons d’un segment du chiffre d’affaires qui, en réalité, ferait défaut dans les clubs en raison de l’urgence que nous vivons. – Iaria a commencé – Le monde du football en Italie est très hétérogène, il existe de nombreuses entreprises diversifiées, à commencer par les moyennes-grandes qui facturent 400-500 millions d’euros comme la Juventus et l’Inter, pour finir avec les réalités moyennes-petites de la Ligue Avantages avec un petit chiffre d’affaires de quelques millions. Il est vraiment difficile de trouver des solutions uniformes dans un tel contexte, il ne faut pas oublier toutes les réalités amateurs et populaires qui font l’histoire en soi. Pour le moment, nous ne savons pas si et quand les activités reprendront. Sur cette base, les réponses et les interventions à effectuer changeront. Pour relancer le football italien, en plus d’analyser les dégâts, je pense que nous devons comprendre que des solutions diversifiées sont nécessaires compte tenu de l’hétérogénéité du système “.

Ph AIC, calcium 2

PAS SEULEMENT SÉRIE A

Outre les dégâts causés aux principaux joueurs de Serie A, les fortes demandes des clubs de Serie B et C restent sur la table: «Le football de haut niveau doit absorber les coûts, principalement liés aux salaires. Qu’il suffise de dire qu’en Serie A, nous avons maintenant atteint des chiffres impressionnants, nous parlons de près de 1,8 milliard d’euros en termes de coûts de personnel sur un chiffre d’affaires total de 2,7 milliards, chiffres qui signifient que la série maximale perd près de 300 millions selon les budgets de la saison 2018/19. – en descendant par catégorie, cependant, les problèmes et les besoins commencent à se diversifier – En Serie B et Lega Pro, je pense qu’il est nécessaire d’établir une sorte de rafraîchissement pour les recettes manquées, nous ne devons pas oublier en fait que pour les entreprises appartenant à ces ligues, les l’activité est plus territoriale, si l’on arrête l’offre de fans et de sponsors, qui sont souvent des entreprises locales, le problème de trésorerie devient immédiat. En descendant par catégorie, il faut aussi tenir compte des «petites» dépenses et il faut protéger encore plus l’ensemble du secteur de l’emploi et pas seulement les joueurs, qui en tout cas en moyenne dans Lega Pro, par exemple, rapportent à la maison des engagements bien moindres que les millions de Serie A ».

Ph AIC, calcium 1

PREMIÈRES INTERVENTIONS, MAIS PAS ASSEZ

Le gouvernement a défini les premières interventions pour le mois de mars, mais inévitablement elles ne suffiront peut-être pas à résoudre l’urgence, notamment pour le football de base: “Pour le mois de mars, des mesures ont déjà été prises, toutes évidemment extensibles jusqu’en avril , mais je pense que la suspension des cotisations de sécurité sociale pourrait ne pas suffire. Si l’urgence se prolonge dans les mois à venir, il faudrait penser précisément à leur annulation, car déplacer le délai dans lequel traiter ces paiements ne résout certainement pas le problème des recettes qui font défaut étant donné l’impasse générale. – précise l’expert journaliste du GdS – Solutions? Un facteur qui peut être mis à profit est étroitement lié aux recettes fiscales du football italien qui, au niveau des impôts et taxes versent à l’État plus de 1 milliard d’euros, on pourrait agir sur ce levier peut-être avec un crédit d’impôt pour les récupérer des sommes et ne pas déplacer les paiements mais offrent de réelles remises d’un point de vue fiscal. De plus, le monde du football, tant chez les pros que chez les amateurs, présente plusieurs figures importantes pour les clubs, je me réfère aux collaborateurs qui vont ensuite constituer la petite-moyenne classe du pays. Pour ces derniers, des mesures déjà prises par le gouvernement pour d’autres secteurs pourraient être déclenchées, je pense aux licenciements, aux allocations chômage. À l’heure actuelle, l’indemnité de 600 euros pour mars, liée aux numéros de TVA, a été étendue aux collaborateurs sportifs et à cet égard, je pense à l’activité de base, qui en Italie compte plus de 20 millions de pratiquants avec plus d’un million d’instructeurs, des techniciens, des collaborateurs et tous ces personnages qui subissent aujourd’hui plus que jamais les effets de cette crise. Tous ces gens forment notre tissu social, pour eux il y aura cette possibilité de recevoir l’allocation que le gouvernement a déjà établie pour mars, et peut-être aussi pour avril, mais nous devons agir sur plusieurs fronts “.

LES AMATEURS ET LE FOOTBALL DE BASE À RISQUE

Aujourd’hui, la numéro un de la FIGC, Gabriele Gravina, a évoqué les risques que courent de nombreux clubs amateurs, dont plusieurs milliers destinés à disparaître: «Je crois que c’est un fait probable, 2700-3000 réalités des amateurs risquent beaucoup, la Fédération doit avant tout protéger leur. Par ailleurs, il faut considérer qu’en général pour le sport de masse, entre centres sportifs, équipements, clubs de football de base, 1 sur 3 risque de ne plus rouvrir. – admet Iaria, qui fait ensuite une estimation de l’activité du football amateur dans le système – Le football italien dans son ensemble facture 4,5 milliards d’euros, dont 1 milliard provient des Amateurs, qui, entre autres, ont une grande pertinence territoriale . L’Etat devra donc aider toutes ces activités productives qui ont cessé, car celles-ci sont souvent actives aux côtés du football de base. Il faut donc s’attendre à des interventions extraordinaires au niveau des pays, une aide au niveau international serait clairement la bienvenue, pour le football je pense à la FIFA et à l’UEFA par exemple “.

ph FIGC

PEUR ET ESPOIR

Malgré l’urgence du Coronavirus, beaucoup dans le monde du football continuent de se battre pour la reprise des championnats et les aspects purement économiques du système, attirant clairement la colère et l’indignation des fans: “Arrêter les relégations et les championnats surnuméraires? Déjà dans le passé, il était nécessaire de réduire le nombre d’équipes de professionnels, ainsi que de rationaliser évidemment les calendriers. Aujourd’hui, Gravina lui-même a précisé qu’il n’est pas souhaitable, par exemple, une Serie A à 22 équipes, étant donné qu’il y a déjà aujourd’hui trop de matches sans valeur économique significative. J’espère que le système pourra être complètement reformulé, mais je crains que les intérêts habituels ne finissent par prévaloir. À ce stade, il y a de nombreuses attentes, entre ceux qui pensent à la promotion et ceux à la relégation, donc je crains que si les championnats devaient se conclure sans retourner sur le terrain, les intérêts personnels prévaudraient au moment de décider. Le risque est que, pour sauvegarder les intérêts de chacun, les relégations soient bloquées avec des calendriers encore plus encombrés. – conclut Iaria – Compétitions UEFA? Champions et Europa League génèrent plus de 3 milliards d’euros, parlons des tournois qui au cours des dernières années ont donné un tour à de nombreuses équipes en termes économiques, avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de façon spectaculaire grâce à la participation continue à ces événements. S’ils devaient s’arrêter, ce serait un énorme revers, c’est pourquoi l’UEFA a hésité à les arrêter au début de l’urgence du Coronavirus, pour se repentir à mesure que la contagion augmentait. Aujourd’hui, cependant, la réalité dit qu’il y a très peu à faire, les puissants du monde du football ne décident pas mais le virus, l’espoir et l’espoir de revenir à la normale restent très vite très forts “.