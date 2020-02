Analyse approfondie de l’infraction du Real Madrid jusqu’à présent cette saison

Le Real Madrid a marqué 71 buts en 34 matches cette saison à ce jour. C’est bon pour une moyenne de deux buts par match. Cette moyenne est maintenue même en ne considérant que la ligue et la Ligue des champions (58 buts en 29 matchs) – ce qui aide à éliminer un peu de bruit possible. C’est relativement faible par rapport au ratio pour ces deux compétitions des saisons précédentes (2.8 en 2016-17 et 2,5 en 2017-2018), à l’exception de la valeur aberrante générale 2018-2019 de 1,7 buts par match. La saison dernière, nous avons eu une vision claire des problèmes offensifs rencontrés par l’équipe après le départ de Ronaldo. Le transfert des Portugais à la Juventus a révélé et exacerbé plusieurs problèmes liés à la composition des effectifs et à la conception tactique.

Ces problèmes se sont poursuivis au cours de cette saison, bien que l’introduction de Hazard et Rodrygo dans l’équipe offre une solution viable. Cependant, depuis que le Belge est tombé, l’équipe est revenue à ses affichages offensifs rabougris et lents. L’impact du nouveau talisman de gauche du Real Madrid a été énorme. Dans les matchs de CL et de championnat auxquels le Real Madrid a participé depuis sa blessure lors du match du Paris Saint-Germain au Bernabeu, l’équipe n’a marqué que 19 buts en 11 matchs (1,7 buts par match) contre 2,2 buts par match avant celui qui atteint un niveau encore plus impressionnant 2.4 buts par match si filtré uniquement pour les matchs joués par Hazard.

L’épaisseur de la ligne représente le volume (nombre de buts et de tirs) tandis que l’intensité de la couleur montre combien de minutes Hazard a joué.

Le tableau ci-dessus montre clairement que le Belge a joué un rôle déterminant dans le meilleur tronçon offensif du Real Madrid pendant la saison (pour la ligue et la CL) depuis le match du Club de Bruges le 1er octobre jusqu’au match du PSG fin novembre. Une fois que Hazard a gagné en condition physique, aiguisé son jeu et s’est encore intégré à la configuration, la productivité de l’équipe dans le dernier tiers s’est épanouie. Au cours de cette période, l’équipe a réalisé une moyenne 2.7 buts (!) par match.

Benzema mène l’offensive mais a besoin d’aide

L’émergence de Karim Benzema en tant qu’attaquant le plus productif de l’équipe dans le monde post-Ronaldo a été un spectacle bienvenu. On pensait tôt que l’attaquant français pourrait finir par rivaliser avec Bale pour le rôle de leader offensif, mais ces discussions ont essentiellement été mises au lit par le remarquable score de Benzema la saison dernière. Cela s’est poursuivi cette saison où il est toujours clairement au-dessus de la tête et des épaules de tout autre joueur en ce qui concerne les objectifs individuels et les contributions individuelles.

Les étiquettes de barre montrent les minutes jouées et l’opposition rencontrée pour le match spécifique.

Benzema a marqué ou aidé 43% des 58 buts du Real Madrid en championnat et CL à ce jour. Il a également été assez constant – contribuant dans 15 des 29 matchs – à cet égard, ne jouant que deux matchs d’affilée au plus sans marquer / assister jusqu’à sa récente période de sécheresse de cinq matchs (à commencer par le el clasico) qu’il a terminé par entailler le vainqueur contre l’Atletico. En regardant de près les chiffres, Benzema ne peut pas être accusé de remplissage des statistiques car il montre une répartition assez uniforme des buts contre les équipes faibles et fortes.

Le problème survient lorsque l’attention se tourne vers les autres attaquants. Aucun n’est proche de fournir des objectifs et aide avec le niveau de régularité de Benzema. Bien qu’il soit juste de noter que les autres n’ont pas reçu les mêmes opportunités (c.-à-d. Minutes) que le non. 9, ils sont toujours à la traîne en matière de contribution ajustée en minutes.

Dans l’ensemble, si l’équipe peut exister dans la dynamique actuelle, d’autres devront améliorer leur productivité individuelle pour que le Real Madrid atteigne son plafond et réussisse dans les deux principales compétitions cette saison.

Contributions des milieux de terrain

L’un des principaux récits qui se déroulent derrière l’ascendant de l’équipe dans la ligue cette saison a été la contribution apparemment améliorée du milieu de terrain. Le test oculaire suggère que Kroos, Modric, Casemiro et co ont été offensivement à un meilleur rythme que d’habitude. L’ajout notable de Valverde à la rotation de base du milieu de terrain a également stimulé le sentiment d’une augmentation du produit final à cet égard. L’attelle de Casemiro pour assurer la victoire contre Séville est l’un des principaux exemples de cette observation.

Capturé tous les matchs de CL et de ligue joués entre le début de la saison et le 12 février pour chaque saison.

Le tableau ci-dessus fournit des preuves pour le cas que les milieux de terrain marquent et aident plus que la saison dernière. Cependant, cela n’est pas complètement sans précédent, car ils ont atteint des chiffres similaires – pour la période considérée – en 2017-18.

En ce qui concerne les joueurs individuels, il semble y avoir une répartition souhaitable de la puissance offensive du milieu de terrain tout au long de la saison (en termes de fréquence globale de match à match et de buts / passes décisives contre des équipes de forces différentes).

Alors que Casemiro a joué le plus de minutes (ne manquant que deux matchs), Kroos et Modric ouvrent la voie avec huit buts / passes décisives chacun. Le Brésilien suit de près avec Sept tandis que Valverde a six. Isco suit le reste des milieux de terrain de manière significative avec seulement Un But en plus de 900 minutes. L’Espagnol qui a eu un affichage stellaire contre Osasuna, où il a enregistré sa frappe solitaire (en CL et en ligue), a été globalement symptomatique du jeu offensif stérile qui a parfois tourmenté Los Blancos. Les chiffres reflètent presque son manque d’entraînement vertical et d’impulsion pendant les matchs.

La voie à suivre – Retour du danger et unité secondaire

La récupération du danger a été une excellente nouvelle pour le Real Madrid. Malgré ses maigres trois buts / passes décisives cette saison, il est facilement le rouage clé du système. L’intelligence du Belge sur le ballon est un facteur de changement de jeu incroyable et, espérons-le, redonnera de l’éclat et de l’étincelle à l’équipe. Ceci, en plus de la forme continue attendue de Benzema et de la productivité des milieux de terrain, renforcera le service de frappe.

Une autre variable qui entrera en jeu est l’unité secondaire qui devrait fournir la profondeur et la variété nécessaires que Zidane peut utiliser de manière sélective pour atténuer les creux de forme et les limites des profils des joueurs. Vazquez et Jovic se sont associés pour quatre buts / passes décisives lors des quatre derniers matches de championnat et si cela est un signe de choses à venir (avec les récentes performances animées de Vinicius et la forme physique de James), les fans du Real Madrid devraient être enthousiasmés par ses perspectives offensives pour le reste de la saison.