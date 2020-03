Analyse des coronavirus: pourquoi l’Europe a-t-elle sacrifié l’euro et non les ligues? | Premier League

“Le sport en tant que pratique a cessé d’exister, ou n’existe que pour des raisons économiques: on ne parle que de sport”, écrivait Umberto Eco dans le journal El País, en 1986, alors que beaucoup de ceux qui se sentent déçus aujourd’hui en raison de la vague d’annulations de matchs de football, ils ne sont pas nés.

Il avait raison à l’époque et, sans le savoir, il a anticipé ce qui se passe aujourd’hui. Le défi sans précédent, écrasant et difficile posé par la pandémie de coronavirus a un fond qui, comme dans de nombreuses questions critiques de l’humanité, passe par l’argent économique, brut et dur.

Pourquoi, par exemple, les Européens préfèrent-ils annuler l’Euro 2020 qu’ils espéraient il y a quatre ans, qu’il allait avoir des sites dans plusieurs pays et que c’est, au-delà de ces nouveaux tournois quelque peu fictifs, le grand événement du football sur le Vieux Continent? ? Devinez quoi!

Le millionnaire Premier League

Il vaut la peine, pour les frais, de commencer par le cas de l’Angleterre. Selon les calculs révélés par le journal The Mirror, le contrat de télévision qui fait de la Premier League le tournoi le plus riche d’Europe est d’environ 3,5 milliards d’euros! C’est bien, sans épidémie entre les deux, pour que tout le monde soit riche, mais mauvais quand les impondérables arrivent et que les clubs sont exposés à des demandes millionnaires de ne pas terminer les tournois.

La principale préoccupation est qu’après la publication de semaines pour répondre aux matches de mi-année, le coronavirus atteint son apogée longtemps après en Italie, par exemple, les Anglais n’ont pas assez de temps pour terminer la saison, pas le 30 juin quand Ils doivent tous se terminer, sinon avant le 31 juillet, car le contrat de télévision suivant commence le 1er août et rejoindre deux tournois générerait des millions de dollars de compensation.

C’est un fait que Sky SPorts et BT Sport sont solidaires dans l’urgence, mais ils ne perdront pas d’argent et c’est une course contre la montre pour le Premier ministre, dans laquelle Liverpool est à 6 points d’être champion, mais c’est toujours tout à dire dans les classifications européennes et la descendance.

Selon Mail Online, les pertes dues à la maladie pourraient atteindre 900 millions d’euros et mettre en faillite les petits clubs.

Calcium et chaos en Italie

Ils ne sont pas meilleurs en Italie. Le pays le plus touché par la pandémie en Europe a signé des contrats de télévision pour la saison en cours de près de 1400 millions d’euros et les pertes pour l’annulation du tournoi en cours seraient d’environ 1000 millions, en comptant les parrainages, les billetteries et autres. Ce serait une débâcle pour toutes les équipes: les riches qui paient des salaires stratosphériques et les pauvres, qui se sont endettés sur des hypothèses et n’auraient pas de fonds.

Une option qu’ils gèrent est de faire des tours de qualification entre le meilleur 4 Calcium pour décider du champion et le pire 4 pour résoudre la descente. Pour l’instant, ce n’est qu’une idée.

La Ligue stellaire d’Espagne

Et en Espagne, il n’y a pas non plus d’illusions majeures. Encore une fois les calculs de la presse locale parlent de pertes proches de 700 millions d’euros si la saison se termine brutalement.

Encore une fois, la télévision est celle qui coûterait le plus, puisque le revenu de cet article, selon le journal Marca, est de 549 millions d’euros, soit 494 millions pour LaLigaSantander et 55 pour LaLiga SmartBank. Ajouté aux engrais, aux guichets et aux autres revenus, les chiffres font peur.

Et les comptes vont comme ça pour la Ligue de France, l’Allemagne, le Portugal et d’autres moins puissants mais tout aussi rentables dans le Vieux Continent.

C’est pourquoi le moindre mal a été d’annuler l’Euro 2020, car ces dates seront des données essentielles pour que les ligues locales ne soient pas les victimes les plus chères du coronavirus. Le report d’un an et la promesse aux investisseurs qu’ils ne subiront aucun dommage jusqu’en 2021 est la stratégie principale de l’UEFA, qui a un mal de tête supplémentaire avec les Champions et la Ligue Europa. Mais cela peut aussi attendre. Aujourd’hui, la priorité est le football à domicile.