Analyse: le Bayern Munich a une liste de rencontres délicate à l’approche de Chelsea

Alors que février approche à grands pas et que la première étape des huitièmes de finale de la Ligue des champions approche à grands pas, le Bayern Munich est confronté à une importante série de matchs qui pourraient déterminer l’issue de toute la saison. Les matchs contre RB Leipzig et Chelsea sont pris en sandwich entre des matchs d’une simplicité trompeuse comme Mayence et Paderborn, et il y a aussi le match nul Pokal contre Hoffenheim, une équipe qui a déjà battu le Bayern une fois cette saison.

Gardant cela à l’esprit, Hansi Flick a plusieurs décisions importantes à prendre. C’est bien beau pour un entraîneur d’orchestrer une masterclass ponctuelle contre une équipe comme Schalke, mais c’en est une autre de maintenir un niveau constant de performance contre des équipes de qualité variable. Par exemple, dans le Hinrunde, l’équipe de Hansi a subi une forte baisse de performance après que les joueurs ont souffert de fatigue et de blessures en essayant de mettre en œuvre le jeu de pressage à haute pression de l’entraîneur. La pause hivernale a sauvé le Bayern à ce moment-là, mais il n’y aura pas de bouées de sauvetage pendant cette moitié de la saison.

Si nous examinons les matchs à venir de l’équipe et le nombre de jours de repos pour chacun, nous pouvons avoir une idée de la façon dont l’entraîneur peut vouloir aborder les matchs à venir:

Compétition: Bundesliga

Date: 2 février 2020 (samedi)

Lieu: Away

Jours de repos: 7

Mayence a connu des difficultés cette saison et son bilan contre le Bayern est médiocre, même à domicile. Les Bavarois ont un taux de victoire de 100% à l’Opel Arena au cours des trois dernières saisons, marquant 7 buts et n’en encaissant que 2. Cependant, avec Hoffenheim à venir en milieu de semaine, la tâche de Hansi Flick sera d’orchestrer une victoire avec un effort minimum tout en donnant à Serge Gnabry quelques minutes pour le remettre en état.

Il est inutile de remporter une victoire éclatante comme le résultat 6-0 de l’équipe contre Red Star – seulement pour perdre le match suivant.

Hoffenheim

Compétition: DFB Pokal

Date: 5 février 2020 (mercredi)

Lieu: Accueil

Jours de repos: 3

Bien qu’ils aient perdu Julian Nagelsmann, Hoffenheim reste un adversaire dangereux et le Bayern Munich a déjà perdu contre eux une fois cette saison. Bien que trois jours de repos menant à un match à domicile soient une bonne chose, le match suivant est contre le RB Leipzig, donc Flick doit également penser à économiser de l’énergie. Éviter les prolongations sera d’une importance capitale, car la presse à haute intensité du Bayern a tendance à faire des ravages sur ses joueurs – même des débutants robustes comme Thomas Muller et Joshua Kimmich.

Photo de TF-Images / .

RB Leipzig

Compétition: Bundesliga

Date: 9 février 2020 (dimanche)

Lieu: Accueil

Jours de repos: 3

Avec la Bundesliga aussi serrée qu’elle soit, ce match pourrait être LE match des Rückrunde. Si l’équipe parvient à éviter un temps supplémentaire contre Hoffenheim, Hansi entrera probablement dans ce match avec un onze de départ pratiquement inchangé. Cela peut être bon pour le rythme, mais mauvais pour l’endurance de l’équipe. Il sera essentiel d’éviter les pertes de concentration induites par la fatigue. Compte tenu de la forme de Timo Werner en ce moment, il punira toutes les erreurs d’une ligne arrière complaisante du Bayern.

FC Köln

Compétition: Bundesliga

Date: 16 février 2020 (dimanche)

Lieu: Away

Jours de repos: 7

Avec une semaine complète entre ce match et celui de Leipzig, Hansi Flick aura le luxe de reposer certains joueurs et d’essayer différentes combinaisons. Réintroduire Kingsley Coman dans l’alignement serait un début et donnerait également des minutes à des joueurs comme Alvaro Odriozola et Philippe Coutinho tout en reposant Benjamin Pavard, Joshua Kimmich et Leon Goretzka.

Bien que Köln ait récemment réalisé une série de bonnes performances, sa défaite 5-1 contre le Borussia Dortmund sert de test de réalité. Cependant, les Billy Goats gèrent toujours les bouleversements occasionnels à domicile, après avoir battu Bayer Leverkusen et Wolfsburg cette saison. Si l’équipe devient trop confiante, elle pourrait être punie.

Il sera également important d’éviter les blessures, car Cologne a le deuxième record disciplinaire en Bundesliga – 46 cartons jaunes et 3 rouges au moment de la rédaction de cet article. Pas ce que vous voulez voir des semaines avant un match UCL crucial.

SC Paderborn

Compétition: Bundesliga

Date: 22 février 2020 (samedi)

Lieu: Accueil

Jours de repos: 6

À quelques jours du match de Chelsea, le match à Paderborn est probablement celui où Hansi Flick alignera sa plus forte formation, juste pour qu’il puisse les mettre en forme pour l’UCL. Bien que Paderborn ne soit pas autre chose qu’un sac de boxe pour le Bayern, l’équipe doit se méfier de la complaisance et des blessures – Paderborn a le quatrième pire dossier disciplinaire de la ligue avec 41 jaunes et 1 rouge.

Chelsea

Compétition: Ligue des champions

Date: 25 février 2020 (mardi)

Lieu: Away

Jours de repos: 2

Nous voici, le grand – Chelsea à Stamford Bridge. Alors que Frank Lampard a connu sa juste part de malheur cette saison, ses résultats contre les meilleures équipes ne sont pas à moitié mauvais. Les Londoniens ont battu Arsenal et Tottenham Hotspur cette saison et ont joué des matchs convaincants contre Liverpool et Manchester City. À peine une équipe pushover par tous les moyens – surtout si le Bayern porte des blessures malheureuses.

Préoccupations générales

Fatigue

La fatigue a presque ruiné le Bayern dans le dernier tronçon du Hinrunde, et si Hansi Flick ne fait pas attention, elle pourrait réintégrer l’équipe très rapidement. Un gengenpress à haute intensité ne peut pas être soutenu sans un conditionnement de haut niveau, ce qui manque certainement au Bayern Munich, donc l’entraîneur doit faire preuve de créativité pour préserver l’endurance de ses joueurs tout en obtenant des résultats.

Confiance excessive

Ces dernières années, le Bayern Munich s’est rendu coupable d’une confiance excessive dans les matches de l’UCL, résultant de grandes victoires en championnat dans la préparation du match. Voici quelques preuves de la réclamation:

Saison 18/19: Une victoire de 6-0 contre Wolfsburg a été suivie d’une défaite 3-1 contre Liverpool à domicile.

Saison 17/18: Une victoire 3-0 sur Hanovre 96 a été suivie d’une défaite 2-1 contre le Real Madrid à domicile.

Saison 16/17: Une victoire 4-1 contre le Borussia Dortmund a été suivie d’une défaite 2-1 contre le Real Madrid à domicile.

Saison 15/16: Une victoire 2-0 sur le Hertha Berlin a été suivie d’une défaite 1-0 face à l’Atletico Madrid à l’extérieur.

Saison 14/15: Une victoire 3-0 sur l’Eintracht Frankfurt a été suivie d’une défaite 3-1 contre Porto à l’extérieur.

Avec un match à domicile contre Paderborn quelques jours seulement avant Chelsea, Hansi Flick devrait se garder de répéter le passé et de garder son équipe concentrée sur la tâche à venir. Vous ne voulez pas entrer dans le match retour à l’Allianz Arena avec un déficit à rattraper, en particulier contre Chelsea.

Blessures

Les matchs contre Cologne et Paderborn juste avant le choc avec Chelsea ont mis le Bayern dans une position difficile. Alors que l’équipe devrait marcher sur ces adversaires, ce sont les matchs où des défis imprudents sont posés et l’arbitre est le moins susceptible de protéger les joueurs en rouge.

Le surmenage est une autre préoccupation, où l’équipe se retrouve avec des blessures inutiles en raison d’une tentative trop zélée de viser des buts. En 16/17 par exemple, Robert Lewandowski a mis son corps en jeu pour remporter un penalty contre le Borussia Dortmund dans un match que le Bayern avait déjà dans le sac. Alors que l’attaquant polonais a marqué en conséquence, il s’est blessé à l’épaule lors du choc avec Roman Burki et a fini par manquer le match aller contre le Real Madrid quelques jours plus tard.

La gestion du jeu peut éviter ces problèmes, mais Hansi Flick a un groupe de joueurs difficiles à dire «non». Espérons que malgré son manque d’expérience dans ce domaine, l’entraîneur trouvera ce qui est le mieux et guidera le Bayern à travers une liste de rencontres potentiellement houleuses. Le Bayern vient de connaître son meilleur début de saison dans la seconde moitié de la saison, et maintenir l’élan sera la clé des aspirations du club pour un triplé.