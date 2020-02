Analyse: pourquoi Thomas Muller n’a jamais été meilleur pour le Bayern Munich

Depuis le départ de Niko Kovac et la nomination subséquente de Hansi Flick, le Bayern Munich a de nouveau prospéré, Thomas Muller étant sans doute le plus grand bienfaiteur du changement d’entraîneur. La reprise de forme du Bayern peut être attribuée en grande partie à ses performances. En fait, les performances de der Raumdeuter ont été si bonnes qu’il est possible qu’il n’ait jamais mieux joué qu’il ne l’est actuellement. Voici pourquoi:

Buts et passes décisives (G + A)

Dans cette édition actuelle de la Bundesliga, Muller a enregistré douze passes décisives et cinq buts en seulement 20 matches – enregistrant ainsi un total prévu de G + A de 28-29 pour la fin de la saison. En 2015/16, à l’époque où Pep Guardiola était toujours à la barre, Muller n’a enregistré que 25 G + A dans le BL au cours de sa saison la plus productive. Cela met en valeur sa production (considérablement) accrue cette campagne par rapport à ses années précédentes et même ses meilleures.

D’autres facteurs ont affecté ces chiffres G + A. Plus important encore, le nombre de pénalités prises et le nombre de minutes jouées. Le détail le plus frappant de ses chiffres actuels 2019/20 est que Muller a en fait joué un carrière peu de minutes par partie (mpg) à 60 min / partie. Il a joué 75 min / match la saison dernière et 77 min / match en 15-16.

De plus, Muller ne prend plus de pénalités pour l’équipe (pour la perspective, cinq de ses vingt buts en 15-16 provenaient de tirs au but). En conséquence, il est étonnant qu’il ait réellement prévu de réaliser sa saison la plus productive – c’est là que vous amène votre meilleur football.

Une meilleure façon de quantifier la production offensive de Muller serait de contribuer à l’objectif moyen – en éliminant l’impact des minutes jouées. Ces chiffres indiquent à nouveau que Muller joue en effet sa meilleure saison de tous les temps – il a eu une contribution de but toutes les 71 (!) Minutes en 19-20, par opposition à sa deuxième meilleure saison en 15-16, où il avait une contribution de but tous les 94 minutes.

Impact statistiquement prouvé

Voici des graphiques de comparaison sous-estimés de ce qui est considéré comme certaines des meilleures saisons de Muller: 14-15, 15-16, 17-18, et son graphique pour 19-20.

Vue de la grille

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Muller contribue beaucoup plus à l’accumulation et à la réussite que jamais – comme le montrent ses étonnantes chaînes xG et ses statistiques d’accumulation xG, qui sont toutes deux bien plus élevées que toutes ses années précédentes.

Par exemple, sa statistique d’accumulation de 0,24 xG en 14-15 a plus que triplé à 0,78 cette saison. Et, sa statistique de chaîne xG en 15-16 de 1 a considérablement augmenté à 1,56! En fait, ils sont si bons (et améliorés) cette saison qu’ils dépassent même les goûts de Kevin De Bruyne de Manchester City, un joueur largement considéré comme le meilleur AM du monde.

De plus, Muller aide les objectifs à un rythme sans précédent. Il enregistre près de 0,2 passes décisives pour 90 de plus que sa précédente saison la plus créative de 17-18 et ses 3,33 passes clés pour 90 sont de loin ses chiffres les plus élevés dans ce département. Sa vision, son œil pour le ballon final et sa qualité technique sont clairement à leur apogée.

Il faut dire que ces dernières années, la capacité de marquer des buts de Muller a décliné – cependant, après avoir admis qu’il devait augmenter ses buts pour relâcher la pression sur Robert Lewandowski, le Bavarois a réussi six buts lors des neuf derniers matchs du Bayern et est finir à nouveau les chances. Non seulement nous pourrions voir un Muller renaître en tant que joueur général, son ancienne impitoyabilité devant le but semble être revenue. Il a pris plus de tirs par 90 cette année (2,22) qu’en 17-18 (1,98), il semble donc que la soif de marquer plus de buts soit revenue.

Un joueur plus complet

Muller a toujours été un joueur polyvalent. Après tout, il est le Raumdeuter d’origine et son jeu est plus basé sur l’exploitation de l’espace que sur une position structurée sur le terrain. Cette saison, sa polyvalence a été un atout essentiel pour le Bayern. L’homme a déjà joué en ST, SS, CF, AM, CM, RW et LW et peut toujours combler une lacune à tout moment.

Sous Hansi Flick, Muller a principalement joué en tant qu’hybride ou RW numéro 8/10, une position plus profonde que ses rôles habituels AM et SS. Ce rôle lui a valu de parcourir en moyenne douze kilomètres par 90, plus que lors de ses autres campagnes, ce qui en fait un instrument essentiel dans la presse du Bayern. De plus, il y a une maturité supplémentaire dans le jeu de Muller qu’il n’avait pas auparavant, ce qui montre encore sa mentalité de “joueur d’équipe”. Cité par la Bundesliga, il a déclaré ceci:

Quand je dois décider entre entrer dans la boîte ou peut-être essayer de sécuriser la zone devant la boîte pour la contre-attaque, parfois je décide pour l’action défensive

Dans ce nouveau rôle de milieu de terrain qui contribue non seulement à la phase offensive, mais aussi à la partie défensive du jeu, Muller a prospéré. Ses quatre plaqués et 89 points en tête d’équipe lors du récent match du Bayern contre Schalke le démontrent, tout comme sa moyenne de deux plaqués et interceptions par match. De plus, le fait qu’il ait pu maintenir sa production offensive à partir de positions plus profondes montre à quel point il joue bien en ce moment.

Hansi Flick et le leadership

Dans cet article, nous avons déjà passé en revue les chiffres ahurissants de Muller. Mais attendez, il y a plus! Depuis que Hansi Flick a pris les rênes du Bayern, Muller a propulsé son jeu à un autre niveau. L’ancien international allemand a enregistré cinq buts et huit passes décisives en dix matchs avec BL, une forme inégalée dans toute sa carrière, et même mieux que Robert Lewandowski à la même période de matchs.

La confiance et le soutien de Flick ont ​​clairement eu un effet positif sur Muller, qui a assumé un rôle de leader sous le nouveau coach. Non seulement Muller coordonne le passage du jeu, mais maintenant (comme le dit Flick) «dirige l’équipe» et est le «bras droit» de l’entraîneur. Plus un joueur vieillit, généralement, plus il est impliqué dans le leadership. Muller ne fait pas exception et il continue de s’améliorer constamment.

Conclusion

Thomas Muller joue à un niveau plus élevé que jamais, dans de nombreux aspects différents du jeu. L’idée qu’il pourrait être fini est complètement prématurée, surtout compte tenu de ses performances cette saison – les performances d’un joueur de classe mondiale à son apogée. Espérons que Muller pourra conserver cette forme pendant des années!