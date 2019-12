Analyse vidéo – Comment le Real Madrid a fait pression sur le FC Barcelone

Indépendamment du désaccord sur la mesure dans laquelle le Real Madrid était meilleur que le FC Barcelone, il existe un consensus général selon lequel les hommes de Zinedine Zidane étaient le côté supérieur. Puisqu'une grande partie de cela avait à voir avec la haute presse du Français, j'ai décidé de regarder chaque séquence haute pression du Real Madrid disponible sur bande.

J'ai identifié 28 événements de ce type au total, dont 22 seulement méritent d'être analysés (les rediffusions m'ont empêché de voir se développer l'action de pressage complète, tandis que l'on a escompté le 10v10).

Note importante: Je n'ai pas évalué les séquences de contre-pression du Real Madrid, ce qui fait référence à des situations où Madrid a tenté de gagner le ballon immédiatement après l'avoir perdu.

L'idée générale de Zidane était d'aller d'homme à homme, l'image ci-dessous représentant sa structure préférée.

Casemiro devait quitter sa position défensive au milieu de terrain et prendre Frenkie de Jong, tandis qu'Isco se dirigeait vers Ivan Rakitić et Toni Kroos suivait Sergi Roberto.

En raison de la nature extrêmement fluide de leur attaque, les affectations et la structure pressantes du Real Madrid ont constamment fluctué. Le rôle de Casemiro a été un autre facteur qui a influencé cette incohérence; il a souvent choisi de ne pas appuyer en raison de la distance qu'il devait parcourir pour accéder à de Jong depuis sa position profonde sur le ballon.

Madrid a géré la variabilité de position de Casemiro avec différents niveaux de succès, mais a finalement commencé à faiblir en relevant ce défi au cours de la seconde moitié alors que la fatigue prenait racine.

Séquences de haute pression réussies du Real Madrid au premier semestre

Mis à part les deux événements les plus chanceux vers la fin de la première moitié, le Real Madrid a connu un succès pressant grâce à trois choses:

L'énergie et le rythme de travail d'individus spécifiques pour gagner du temps afin que leur équipe s'organise.

Bale se déplaçant vers le milieu de terrain et Carvajal prenant Alba chaque fois que Casemiro refusait d'intensifier.

La structure préférée de Zidane (Casemiro sur de Jong et Bale sur Alba) est en cours d’adoption.

Au cours des saisons passées, l'attaque libre de Zidane a souvent compliqué la tâche du Real Madrid. Selon ma mémoire, c'est la première fois que le Real Madrid surmonte la plupart du temps ce défi (les succès pressants précédents ont été associés à des attaques plus structurées), ce qui témoigne du travail de Zidane auparavant et de la concentration, du dévouement et de l'intelligence tactique des joueurs.

Il n'est pas facile d'évaluer rapidement votre position par rapport à vos coéquipiers et adversaires avant de prendre une décision sur qui vous devez appuyer (et tout en ayant juste dépensé de l'énergie sur un coup d'attaque raté).

Séquences de haute pression infructueuses du Real Madrid au premier semestre

La complexité même de cette entreprise signifiait que la presse n'était pas parfaite.

Bien qu'il s'agisse davantage d'un cas de corrélation sur la causalité dans certaines de ces séquences, il y avait une structure sous-optimale dans chacune d'entre elles provenant d'une réponse inadéquate à Casemiro restant profond (ou de Casemiro luttant pour passer à De Jong assez rapidement).

Un problème secondaire était les passes profondes de Suárez, qui aurait toujours eu la possibilité de jouer une passe de mur même s'il était suivi de près. Il s'agissait d'une solution sous-utilisée par Ernesto Valverde; il aurait pu avoir ses milieux de terrain centraux tirer leurs marqueurs large (une tactique classique Antonio Conte), dégageant ainsi un chemin pour Ter Stegen pour jouer des balles de poignard à travers le centre du terrain. Cela aurait forcé Zidane à renoncer à un plan d'homme à homme pur pour garder Casemiro plus profondément en permanence.

En tout cas, Valverde n'a pas fait cela et le Real Madrid a généralement réussi à bien adapter ses structures de pressage. J'ai compté huit séquences de pression réussies (une non analysée en raison du problème de relecture mentionné ci-dessus) à six non réussies (une autre non affichée en raison du problème de relecture), les actions ayant échoué étant concentrées dans les premières étapes du jeu et la fin de la première mi-temps (les séquences réussies «chanceuses» arrivaient également à la fin de la seconde mi-temps). Cela signifie que la presse madrilène était imprenable une fois qu’elle s’était acclimatée à la structure de l’opposition, avant que la fatigue ne crée à nouveau des trous.

Séquences de haute pression réussies du Real Madrid au cours du second semestre

Bien que ce soit une vitrine des séquences de pressage réussies du Real Madrid (note: deux actions réussies n'ont pas été montrées en raison de l'interférence de rejeu), la moitié d'entre elles ont été décidées par la mauvaise prise de décision de Barcelone dans sa constitution. Une partie de cela reflète probablement le problème de fatigue mentionné ci-dessus, le match de dimanche contre Valence ayant plus d'influence que le match.

Séquences de presse élevées infructueuses du Real Madrid au cours du second semestre

Ernesto Valverde a également effectué un changement clé dans la deuxième période de jeu – il a demandé à Rakitić de se retirer pour former un dos trois après qu'Arturo Vidal est venu pour Nélson Semedo à la 55e minute. L'ajustement a poussé Gerard Piqué et Clément Lenglet plus loin, créant plus d'espace et de meilleurs angles de passage pour les défenseurs centraux.

Encore une fois, il y a une certaine corrélation entre la causalité, ici, mais plusieurs des tentatives pressantes de Madrid ont été interrompues par le fait que Rakitić soit devenu défenseur central auxiliaire.

Au total, le Real Madrid a exécuté huit actions pressantes réussies (deux non représentées) à six actions pressantes infructueuses dans la seconde moitié (une non illustrée). Les chiffres sont les mêmes que ceux du premier, mais le Real Madrid a beaucoup misé sur les propres inefficacités de Barcelone après la mi-temps, les jambes fatiguées et Valverde a mis en place son compteur tactique.

Cela explique pourquoi la seconde moitié est devenue beaucoup plus chaotique et inondée de transitions au lieu d'un jeu de possession mesuré.

Dans l'ensemble, le schéma de pression de Zidane était bon, mais n'était vraiment dominant qu'au milieu de la première mi-temps. Rétrospectivement, c'est là que Madrid devait gagner ce match, mais leur incapacité à créer des opportunités de haute qualité a limité les effets positifs de leur presse.