Analyser Alfredo Di Stefano, le manager

Dire que l’héritage d’Alfredo Di Stefano en tant que joueur est garanti est quelque chose d’une déclaration évidente. Un prodige du football depuis son plus jeune âge, un transfert historiquement controversé et une carrière remplie de gloire et d’objectifs jusqu’à sa retraite en 1966, l’Argentin a connu l’une des carrières les plus marquantes du football mondial.

Photo de Terry Disney / Central Press / .

Cependant, l’histoire de Di Stefano dans le football ne se termine pas avec la fin de ses jours de jeu. La légende madrilène a passé 24 ans de plus dans le football, dirigeant des équipes à travers le monde, dont un célèbre retour au Bernabeu au début des années 1980. Son temps sur les lignes de touche, en particulier avec Los Blancos, a été rempli de hauts et de bas et laisse loin de l’héritage coupé et sec laissé par Di Stefano en tant que joueur, démontré par le peu d’écriture sur Di Stefano, le manager. Cet article espère combler ce vide en réfléchissant aux succès et aux échecs de Di Stefano dans la pirogue du Real Madrid.

Avant de plonger dans cette partie de sa carrière, cependant, il vaut la peine de regarder la carrière de manager de Di Stefano avant que Madrid ne vienne appeler. Le premier emploi de Di Stefano dans la gestion a été Elche en 1967-1968 où il n’a duré qu’une demi-saison en raison de bouleversements et de trois victoires en 14 matchs.

Di Stefano dans la pirogue pour Elche





ABC Alicante

Après une pause d’un an, Di Stefano est retourné en Argentine pour gérer ses rivaux de River Plate, Boca Juniors. Sous la légende de Blanco, Boca a remporté la ligue lors de sa première saison en jouant un style de football qu’un chroniqueur argentin a décrit comme «plus habitué au goût des fans de River Plate».

Innovant et attrayant à regarder, le stock de Di Stefano a rapidement augmenté grâce à son séjour à Valence. Ayant bien recruté cet été, Di Stefano a instillé un plan de match pragamatique quelque chose de tout à fait contraire au football auquel Los Che était habitué, mais qui a donné d’excellents résultats. Valence a remporté la ligue à Di Stefano la première saison grâce à une défense brillante, ne concédant que 19 buts. Los Che a également atteint une finale de la Copa del Rey qu’ils ont perdu contre Barcelone.

Valence n’a pas pu conserver le titre lors de la deuxième saison de Di Stefano et a perdu une deuxième finale de Copa successive, cette fois face à l’Atletico Madrid. En 1974, Di Stefano cherchait de nouveau du travail. Une transition vers le Sporting Lisbon s’est concrétisée en 1974, mais ce fut un désastre. Le sport n’a apparemment jamais payé un sou à FDi Stefano et l’a limogé avant la fin de l’année alors que son équipe montait à bord d’un vol pour l’Algarve.

Di Stefano en charge de Rayo Vallecano





COMME

Di Stefano a terminé les années 1970 avec des sorts en charge de Rayo Vallecano et Castellon. En 1979-80, Valence est revenue en Argentine après deux saisons solides en Segunda.

Le succès a suivi, Di Stefano a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe UEFA contre Arsenal. Il est parti cet été pour un retour en Argentine, remportant à nouveau le championnat, cette fois avec son ancienne équipe River Plate.

Cet été-là, Di Stefano a obtenu son emploi de rêve, retournant au Real Madrid en tant que manager. Son arrivée a été accueillie avec une fanfare invisible pour un manager du club et sa première session de formation en charge a attiré 20 000 fans.

De retour à Madrid, deux choses étaient vraies concernant l’approche d’Alfredo Di Stefano. Premièrement, il avait un œil pour les jeunes talents. Son plus grand succès à Elche a été la promotion de deux jeunes joueurs qui deviendraient partie intégrante de l’équipe peu après le licenciement de Di Stefano. Il a passé une grande partie de ses week-ends en Argentine à regarder les équipes de jeunes et, comme Madrid le découvrirait bientôt, la volonté de Di Stefano de donner une chance aux jeunes allait radicalement changer la fortune du club vers la fin de la décennie.

La deuxième garantie à propos de Di Stefano, le manager, était qu’il ne ressemblait en rien à Di Stefano, le joueur. En entrant dans le travail du Real Madrid, Di Stefano a décidé de s’appuyer sur ce qui lui a permis de réussir à Valence. Il a fait peu de changements de personnel cet été-là et a bâti une équipe axée sur la solidité défensive.

Di Stefano a apporté peu de changements lors de sa première saison au club avec six des onze partants de la défaite de la Coupe d’Europe de 1981 contre Liverpool après avoir survécu à l’époque de Di Stefano. L’Argentin a recruté trois partants cet été-là, deux arrières centraux en forme de Francisco Bonnet et Johannes Metgod ainsi que Juan Jose à l’arrière droit.

Il est difficile de comprendre des tactiques spécifiques du Madrid de Di Stefano, en grande partie parce que l’époque dans laquelle il a réussi n’était pas vraiment innovante et parce que Madrid a changé de forme en fonction de l’emplacement du ballon. Sans le ballon, Madrid a joué une formation 5-4-1 avec des milieux de terrain extrêmement profonds, des ailiers rentrés et l’attaquant jouant juste derrière la ligne défensive de l’opposition.

En attaque, les arrières latéraux chargent en avant et le milieu de terrain de Madrid s’élargit pour tenter de créer des surcharges. Di Stefano aimait garder trois hommes à l’arrière, donc l’un des milieux de terrain restait souvent derrière (généralement c’était Stielike ou Angel). Juanito a reçu beaucoup de licence d’attaquant dans cette équipe de Madrid, même s’il apparaît sur l’aile, il apparaîtra sur les trois premiers.

C’est généralement la façon dont Madrid aborderait les matches, cependant, ne prenez pas ces formes comme un évangile. D’après mon expérience, la tactique du football dans les années 1980 dépendait énormément du personnel et il serait juste de dire que Di Stefano était en quelque sorte un champion de cette approche. Par exemple, le remplaçant du Real Madrid 5, Fraille, avait tendance à courir avec le ballon plus que Bonnet et Di Stefano était heureux de le permettre étant donné qu’il était assez bon avec le ballon à ses pieds. Dans ces situations, Steilike s’est souvent assis beaucoup plus profondément.

Di Stefano a débuté son mandat au Real Madrid avec un match nul 2-2 à domicile contre le Real Valladolid. Il n’a subi sa première défaite en charge qu’en novembre, une défaite 2-0 contre Barcelone. À cette époque, Madrid avait éliminé les champions en titre de la Real Sociedad 4-0 à domicile et était en tête du classement avec l’Athletic Bilbao. Après la défaite du Clasico, Los Blancos s’est rendu aux San Mames et a renoncé à ses adversaires les plus proches 4-2.

Dans les compétitions de coupe, le Real Madrid a atteint la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, la Copa del Rey et la Copa de Liga, aujourd’hui disparue (l’équivalent espagnol de la coupe de la ligue). “C’était presque la saison parfaite”, a expliqué Di Stefano plus tard, à la fin, cependant, Madrid s’est complètement effondré. Après avoir dominé la ligue pour 25 des 34 semaines de jeu, Madrid a étouffé le titre lors de la dernière journée avec une défaite 1-0 contre Valence, permettant à l’Athletic Bilbao d’arracher la couronne.

Di Stefano et Alex Ferguson se rencontrent dans le tunnel avant la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Ferguson a toujours parlé avec amour de Di Stefano





101greatgoals

Trois jours plus tard, Madrid a perdu contre Barcelone lors de la finale de la Copa del Rey, après une défaite 2-1 contre Aberdeen en Coupe des vainqueurs de coupe avant de terminer la saison avec une défaite en coupe de la Ligue contre Barcelone également.

Il est difficile de déterminer exactement où les choses se sont mal passées pour Madrid, en particulier pour quelqu’un qui l’examine maintenant. Le dernier match de championnat de la saison 1982/83 de Madrid est la semaine de jeu 30, alors que regarder chaque match de championnat joué par Madrid cette saison prendrait des semaines. Cependant, d’après mon visionnement du Madrid de Di Stefano, certaines faiblesses ressortent.

D’abord et avant tout, le Real Madrid a vraiment eu du mal à l’avant. Malgré quelques grandes victoires, Madrid n’a eu que la quatrième meilleure attaque de LaLiga en 82/83 et n’a eu qu’un seul joueur (Pineda) avec deux chiffres. Le duo de départ entre Juanito et Santillana n’a pas réussi à dépasser la marque de neuf buts pour la deuxième saison consécutive, Santillana manquant clairement de confiance dans les matchs que j’ai regardés.

Contrairement au Madrid d’aujourd’hui, le Madrid de Di Stefano a eu du mal à marquer des buts parce qu’il avait du mal à se faire une chance nette. Le style de jeu de Di Stefano impliquait un jeu de possession lent et patient avec des surcharges dans de vastes zones. L’approche manquait d’urgence et rendait Madrid assez facile à défendre.

Di Stefano a priorisé la solidité défensive et a clairement demandé à ses 11 partants de se défendre lorsqu’ils ont perdu le ballon. Cela a rendu Madrid difficile à briser, mais il n’y avait pas de plan de contre-attaque pour le moment où Madrid a récupéré le ballon. Di Stefano, au contraire, s’est appuyé sur la qualité individuelle de ses joueurs pour faire passer le ballon de la moitié de Madrid aux adversaires. Cela a parfois fonctionné:

En grande partie, cependant, cette approche a fait perdre le ballon à Madrid dans des endroits dangereux

Francisco Bonnet au cours des 1982-83 a ramassé 15 cartons jaunes et la discipline est restée un vrai problème à Madrid, car les joueurs se retrouvent souvent dans ce genre de situations.

En fin de compte, aussi talentueux que soit cette équipe madrilène, ils n’étaient tout simplement pas assez bons pour gagner du sliverware. Ils n’avaient pas la puissance de feu et l’urgence dont vous avez besoin pour prendre le contrôle des matchs dans les moments cruciaux et les meilleures équipes ont trouvé qu’il était facile de priver Madrid du contrôle des matchs et de conserver ce contrôle.

Di Stefano a survécu à l’été et a de nouveau apporté peu de changements pour lancer la campagne 1983-1984. Trois défaites en quatre, dont une sortie du premier tour de la Coupe UEFA et une défaite 6-2 contre Malaga, ont cependant forcé Di Stefano à chercher des alternatives: «Quand vous êtes faible, vous regardez derrière, les enfants qui passent, je j’ai vu que les enfants se portaient bien et je les ai mis, c’est tout ».

Formation de Di Stefano et Emilio Butragueño





COMME

Pendant le 1983-84, Di Stefano a fait ses débuts aux cinq quintas del Buitre, il a fait des entrées de Manolo Sanchis et Martin Vazquez. Il a également fait confiance à Chendo avec le point arrière droit de départ. Son pari a porté ses fruits car les résultats ont commencé à s’améliorer, cependant, le mauvais début de la campagne et un échec à battre les champions ont fait que Madrid a perdu le titre face à face et l’Athletic Bilbao a conservé le championnat.

Le dernier match de Di Stefano en charge était une défaite 3-2 contre l’Atletico Madrid en Copa de Liga, comme pour son premier emploi, la véritable contribution argentine au club ne s’est concrétisée qu’après son départ.

Di Stefano a complété sa carrière de compagnon en revisitant brièvement Boca Juniors en 1985, avant de passer trois saisons à Valence qu’il a de nouveau promu dans la division Primera. Il a déclaré à propos de la direction que ” [the compensation of] travailler avec les jeunes, c’est la profession la plus horrible qui puisse exister ». En 1988, l’Argentin en avait marre et a pris sa retraite à la fin de la saison 1987-88.

Di Stefano, Luis Molowny et Antonio Camacho au Real Madrid en 1991





COMME

Trois ans plus tard, il est brièvement rappelé de sa retraite pour prendre les rênes du Real Madrid suite au limogeage de John Toshack. C’est dans cette incursion que Di Stefano a finalement remporté un trophée avec le Real Madrid, soulevant la Supercoupe d’Espagne via une victoire globale de 5-1 sur Barcelone.

Après le 1982/83, Di Stefano a été surnommé Alfredo le deuxième après avoir terminé deuxième dans cinq compétitions. Cependant, en regardant sa carrière dans son ensemble, c’est un surnom injuste. Di Stefano a gagné suffisamment pour croire qu’il était un bon manager et où il n’a pas réussi à lever le sliverware, son palmarès avec les jeunes lui a toujours laissé un héritage durable, quelque chose que Madrid a tout bien appris après son départ.

Il restera à jamais Alfredo Di Stefano le joueur, cependant, Alfredo Di Stefano le manager ne devrait pas être endormi.