Analyser l’attaque d’Atalanta – Dernier mot sur le football

L’Atalanta s’avérait une fois de plus les chouchous du football italien avant le report du sport en raison de COVID-19. L’équipe électrique de Gian Piero Gasperini et sa base de fans passionnés ont attiré le cœur de ceux de Bergame et de toute l’Europe. Une grande partie de cela, bien sûr, est la force de frappe impressionnante d’Atalanta.

L’Atalanta est sur la cible pour une autre apparition en Ligue des champions la saison prochaine. Ils occupent le quatrième rang du tableau de Serie A, trois points devant l’AS Roma avec un match en main également.

L’équipe a marqué 70 buts en 25 matches, dix de plus que le concurrent le plus proche de la Lazio. Ce qui rend cette statistique encore plus révélatrice, c’est que leur meilleur marqueur se situe 12 buts derrière le meilleur marqueur de la ligue.

Ce meilleur buteur n’est autre que Josip Iličič. Le Slovène a connu une grande partie de sa carrière en Italie mais a atteint de nouveaux sommets avec Atalanta. Il compte actuellement 15 buts en championnat et huit passes décisives. Il a également marqué en une seule coupe.

Juste derrière lui, Luis Muriel. Le Colombien a été amené au cours de l’été dans un geste astucieux pour préparer sa campagne révolutionnaire en Ligue des champions. Muriel a trouvé le fond du filet 13 fois. Il n’est même pas considéré comme la principale option de frappe d’Atalanta, car ce titre appartient à son compatriote Duván Zapata qui a marqué 11 fois tout en assistant à six reprises.

Ces trois joueurs font partie des dix meilleurs buteurs en Italie. 22 autres buts appartiennent à quatre joueurs différents. Cela comprend le défenseur Robin Gosens, l’homme star Papú Gomez, l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’AC Milan Mario Pašalić et Ruslan Malinovsky.

Atalanta, bien que gâté de talents offensifs, divise également la part, ce qui crée à son tour l’une des attaques les plus spectaculaires de la mémoire récente de la Serie A.

À leur première apparition, peu d’élites européennes s’attendaient à ce qu’Atalanta soit aussi bon qu’eux. Autrement dit, une grande partie de l’Europe avait tort. La Dea a connu un début difficile, mais a terminé deuxième de son groupe derrière Manchester City. Leur attaque a pris du retard et n’a réussi que huit buts en six matches.

Les huitièmes de finale étaient une histoire complètement différente. L’Atalanta a encore marqué huit buts, mais en seulement deux matches, en route vers un score total de huit à quatre contre Valence.

Iličič a de nouveau mené le peloton, avec cinq buts en compétition. Pašalić et Hans Hateboer ont combiné pour quatre buts (deux chacun), et sept joueurs différents ont marqué une fois. Encore une fois, Atalanta a réussi à diffuser la richesse.

Lorsque le football pourra reprendre, attendez-vous à ce qu’Atalanta continue de tirer sur tous les cylindres.

