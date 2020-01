Anastasi, du but de l’histoire à la Yougoslavie en passant par la Coupe du monde ratée: le Brésil craignait également le couple avec Riva | national

Le ballon monte rapidement entre les mains et les pieds des fées. De Zoff à Mazzola, qui se contentent de lever la tête pour remarquer que De Sisti, l’esprit éclairé du football de l’époque, est déjà proche de la ligne médiane, hors de contrôle yougoslave. Sandro met le ballon dans l’espace qui s’ouvre largement devant Picchio, tandis que Domenghini commence à courir sans ballon. Il court parce qu’il a déjà compris ce qui pourrait arriver, ce qui va arriver. Tournez-vous derrière De Sisti, ils échangent le ballon, quand le premier défenseur de la Yougoslavie sort pour le marquer, il est trop tard: Picchio l’a déjà vu, Pietruzzu Anastasi, qui au bord de la surface de réparation s’est libéré du marquage. Le dos tourné vers la porte, “Que va-t-il pouvoir faire?”, Se demandent les défenseurs optimistes de l’entraîneur Mitic. Ils ne savent pas que Pietro Anastasi, de Catane, surnommé u’Turcu, dos à la porte, est capable de magie authentique. Le ballon que De Sisti passe bas et précis, il le soulève avec une touche de droite et de droite, comme un éclair, et toujours le dos tourné vers la porte, avant de toucher l’herbe Olimpico, il la jette dans le filet, près du pôle, avec un demi tour qui restera le symbole de ses objectifs. C’est un but historique et merveilleux, c’est 2-0 contre la Yougoslavie en finale-bis du seul Européen que nous ayons gagné, celle de 68.

Le premier but était de Gigi Riva. Cela faisait trente ans que l’Italie n’avait rien gagné, de champions du monde nous n’étions devenus rien. Ferruccio Valcareggi avait créé l’un des attaquants les plus forts de tous les temps dans son équipe nationale. Une paire classique, la puissance et la vitesse mélangées dans un mélange extraordinaire, Anastasi était parfait pour Riva et Riva était parfait pour Anastasi. Deux ans plus tard, ils partaient ensemble pour le Mexique. Les Brésiliens les craignaient également, mais dans la nuit du 15 au 16 mai 1970, la veille du départ, Anastasi commença à se plaindre. Il avait de fortes douleurs au bas de l’abdomen, dans la salle du Parco dei Principi qui abritait l’équipe nationale, le docteur Fino Fini lui a rendu visite. On a parlé d’appendicite, il a été opéré et à sa place, Valcareggi a appelé non pas un mais deux assaillants, Boninsegna et Prati, donc la liste est passée de 22 à 23 bleus.

L’entraîneur a promis de choisir les exclus au Mexique et les exclus n’étaient pas un attaquant mais Giovanni Lodetti, l’écuyer médian de Rivera. Ferruccio dira des années plus tard: «Qu’il ne ferait pas partie des 22 que je lui ai dit quand nous étions déjà au Mexique. Je ne sais pas comment je l’ai regardé dans les yeux. Son visage à la télévision, tout en pleurant, restera toujours le plus amer de mes souvenirs de football “. Peut-être que nous aurions perdu cette Coupe du monde de toute façon, parce que le Brésil 70 était l’équipe la plus forte du monde, mais avec Anastasi sur le terrain, nous aurions eu au moins une chance de plus. Deux comme ça, deux comme Gigi et Pietro, naissent tous les demi-siècles.