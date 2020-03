Ancelotti cherche à retrouver les fidèles de Naples une fois suivi par Tottenham

Date de publication: samedi 21 mars 2020 5:45

Carlo Ancelotti espère être réuni avec l’ailier napoléon Jose Callejon à Everton, selon des informations.

Callejon est hors contrat à la fin de la saison, et à 33 ans, il pourrait bien être temps de changer de décor – bien que Napoli travaille toujours pour prolonger son séjour au Stadio San Paolo.

Il n’y a pas de pénurie de prétendants pour l’Espagnol, cependant, qui était autrefois la cible de Tottenham Hotspur lorsqu’ils étaient dirigés par Mauricio Pochettino – et il est maintenant réapparu à l’horizon pour un rival de Premier League.

Selon The Athletic, via Sky Sports, Everton se battra avec une paire de clubs espagnols pour la signature de Callejon en tant qu’agent libre.

Valence et l’Espanyol veulent ramener l’ailier dans son Espagne natale, et sont actuellement compris comme étant en avance sur Everton dans la course – mais la présence d’Ancelotti à Goodison Park pourrait être un facteur en faveur des Toffees.

Cependant, Callejon pourrait encore rester à Naples, avec son agent Manuel Garcia Quilon disant à Sevilla ABC: «Le président de Naples De Laurentiis a toujours voulu renouveler son contrat.

«Nous sommes reconnaissants de l’intérêt manifesté envers Jose. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’accord, les deux positions sont très respectables et il n’y a jamais eu de discussion d’aucune sorte entre les parties. Il y a une affection mutuelle. Nous verrons.”

Callejon était également lié à Aston Villa en janvier alors qu’ils cherchaient à attaquer la profondeur, mais il n’est pas clair s’ils détiennent toujours un intérêt.