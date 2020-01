Ancelotti explique pourquoi il respecte Moyes avant West Ham v Everton

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 8:45

Carlo Ancelotti ne pense pas que le fait qu’il ait pris le poste à Everton au lieu de son homologue de West Ham, David Moyes, affectera la rencontre entre les deux parties samedi.



Moyes était lié à un retour au club qu’il dirigeait depuis plus d’une décennie le mois dernier mais la disponibilité d’Ancelotti a vu l’italien décoré remettre un contrat de quatre ans et demi.

Depuis, Moyes a été reconduit dans ses fonctions de patron de West Ham, et Ancelotti est convaincu que l’Ecossais se concentrera sur son propre club et non sur la façon dont il a été négligé par la hiérarchie d’Everton.

Le patron d’Everton a déclaré: «La motivation est là pour essayer d’améliorer la position de West Ham dans le tableau, pour essayer de faire de son mieux.

«Il n’a aucune motivation supplémentaire pour jouer contre Everton.

«Il était ici depuis de nombreuses années, il a très bien réussi dans ce club et tout le monde le respecte.

«Ce sera un match intéressant et j’espère que nous jouerons un bon match et essayerons de gagner.»

Ancelotti a commencé son mandat avec trois victoires en quatre matches de Premier League, mais il a subi un double coup avant la visite au stade de Londres, avec les nouvelles Richarlison et Gylfi Sigurdsson manqueront.

Richarlison, qui a marqué son 10e but de la saison lors de la victoire 1-0 samedi dernier contre Brighton, a subi une blessure au genou à l’entraînement jeudi, bien qu’Ancelotti espère que l’attaquant brésilien se rétablira à temps pour affronter Newcastle mardi prochain.

Le milieu de terrain Sigurdsson, quant à lui, a un problème à l’aine mais Yerry Mina est en lice pour une place dans le dos quatre après un coup.

Ancelotti a ajouté: «Yerry Mina est disponible mais nous sommes sans Richarlison pour ce match; il a eu un petit problème à l’entraînement et ne sera pas disponible pour le match. J’espère qu’il sera disponible mardi.

«C’est un petit problème avec son genou, il a eu une petite torsion. Rien de spécial mais malheureusement il ne sera pas disponible.

«Nous sommes également sans Sigurdsson – ce sont des problèmes mineurs à l’aine. Les autres joueurs sont tous en forme et en bon état. »

Ancelotti était moins ouvert sur les objectifs de transfert d’Everton dans la fenêtre de janvier.

Il a déclaré: “Juste pour être clair, je ne veux pas parler des joueurs qui ne sont pas ici. Nous regardons beaucoup de joueurs et il y a beaucoup de bons joueurs à travers le monde. »

Sur ceux qu’il a à sa disposition, Ancelotti a ajouté: «C’est l’équipe avec laquelle je dois travailler et je suis heureux de travailler avec ces joueurs car il y a un bon esprit sur le terrain d’entraînement. Ils sont professionnels donc pas de problème du tout. »