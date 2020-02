Ancelotti: Nous cherchions à obtenir un match nul dans la victoire de Watford

Date de publication: samedi 1er février 2020 6:25

Carlo Ancelotti avoue Everton «cherchaient à rentrer chez eux avec un nul» avant leur dernier but une victoire 3-2 sur Watford samedi.

Yerry Mina avait marqué deux fois dans le temps d’arrêt de la première mi-temps pour transporter le niveau des visiteurs et – malgré la perte de Fabian Delph à un carton rouge – Theo Walcott a porté le coup fatal alors que les fans itinérants ont célébré une victoire remarquable.

Les Hornets sont apparus sur la bonne voie pour un autre beau résultat dans leur bataille contre la chute alors que le premier but d’Adam Masina en plus de trois ans et une frappe de Roberto Pereyra leur avaient deux buts d’avance.

Mais, s’étant effondrés en prenant du retard ces dernières semaines, les Toffees se sont plutôt ralliés à Vicarage Road alors que Mina a frappé deux fois de suite.

AncelottiLe côté semblait s’accrocher à un point, mais il s’est dégagé dans les phases finales alors que Watford était trop engagé, et la passe de Richarlison a été éraflée sur le chemin de Walcott par Moise

Kean, avec l’ancien homme d’Arsenal ne faisant aucune erreur avec la finition rapprochée.

Ancelotti a déclaré à BBC Sport: «Le football est tellement imprévisible. Nous cherchions à rentrer à la maison avec un nul parce que nous avions 10 hommes mais nous avons fait une contre-attaque fantastique.

“Honnêtement, nous ne méritions pas d’égaliser en première mi-temps, mais je pense qu’avec ce qui s’est passé la semaine dernière et cette semaine, nous méritions de gagner.

«L’esprit est vraiment bon. Nous avons eu un soutien fantastique de nos fans. Nous sommes vraiment heureux pour eux car gagner ces matchs à l’extérieur est vraiment bon pour notre confiance. »

Sur le carton rouge de Delph, Ancelotti a ajouté: «Je pense que c’était la mauvaise décision de l’arbitre. Je pense que nous avons eu la chance de marquer à la fin. Nous devons rester concentrés, nous améliorer et être confiants car cette équipe est de bonne qualité. »