Ancelotti publie une mise à jour sur les blessures d’Everton sur quatre joueurs

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 3:28

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, a confirmé que Richarlison serait de nouveau en marge de la visite de Newcastle à Goodison Park.

Une blessure mineure au genou a empêché l’implication de l’international brésilien dans le tirage du week-end à West Ham.

Ancelotti avait espéré accueillir à nouveau l’attaquant mardi, mais il sera absent.

“Richarlison s’est entraîné aujourd’hui, mais il avait encore mal donc il ne sera pas disponible demain”, a déclaré Ancelotti.

Everton ne prennent aucune chance à Alex Iwobi, qui a raté les six derniers matchs.

Le milieu de terrain Gylfi Sigurdsson devrait de nouveau s’absenter avec une plainte à l’aine, tandis que les Toffees prendront une décision tardive sur Michael Keane.

Ancelotti a ajouté: «Iwobi se porte bien mais nous ne voulons pas prendre de risques, il restera ici pour s’entraîner.

“Sigurdsson est sorti et Michael Keane s’est entraîné aujourd’hui, il n’était pas si à l’aise et il sera dans l’équipe et nous allons décider demain.”