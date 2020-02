Ancelotti regrette Everton de se défendre alors qu’il salue le retour de Gomes

Date de publication: dimanche 23 février 2020 19:38

L’entraîneur-chef d’Everton, Carlo Ancelotti, a déploré la défense des «très pauvres» de son équipe après une défaite 3-2 contre Arsenal dimanche.

Après avoir pris les devants dès la première minute grâce à la frappe spectaculaire de Dominic Calvert-Lewin, les Toffees ont été rattrapés à 2-1 grâce aux buts d’Eddie Nketiah et de Pierre-Emerick Aubameyang.

Malgré Richarlison égalisant juste avant la mi-temps, Everton a été de nouveau annulé immédiatement après le redémarrage lorsque Aubameyang est rentré chez lui le vainqueur final.

Parlant à Sky Sports après le match, Ancelotti a admis que même si son équipe était impressionnante à l’avenir, elle n’avait pas les mêmes qualités à l’arrière.

«Une bonne performance offensivement. Nous avons eu beaucoup d’opportunités mais défensivement très pauvres », a déclaré l’Italien. «Il n’est pas acceptable de concéder trois buts comme celui-ci. Pour concéder trois buts comme celui-ci, vous perdez généralement la partie.

«Le point était là [to be taken], nous avons pu égaliser à la fin du premier semestre et nous savions qu’ils pourraient perdre un peu d’énergie.

«Ils ont perdu de l’énergie et nous avons eu des opportunités mais leur point clé est que nous avons concédé trop facilement trois buts.

«Nous avons très bien joué, avec deux attaquants fantastiques, les arrières latéraux poussant et en seconde période, il y avait plus d’espace.

«L’équipe s’est améliorée avec beaucoup plus de possession. C’était bon offensivement mais défensivement, non. »

Le résultat est parti Everton en 11e de Premier League, ils ne restent qu’à cinq points de Manchester United, cinquième.

«Nous allons dans la bonne direction mais il faut apprendre. Le fait que nous ne soyons pas concentrés sur la défense signifie que nous rentrons chez nous sans points. »

Milieu de terrain Andre Gomes a fait un retour incroyable à l’action après la terrible blessure qu’il a subie à la fin de l’année dernière.

«J’ai vu André Gomes à l’entraînement – il s’est entraîné sans aucun problème. Il commencera le prochain match », a déclaré Ancelotti.

Le prochain match des Toffees les verra affronter Manchester United à Goodison Park, après avoir pris un point à Old Trafford plus tôt cette saison.