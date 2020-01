Ancelotti répond aux affirmations d’Everton en faveur de l’ancien milieu de terrain de Liverpool

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 8:03

Carlo Ancelotti a démenti les informations selon lesquelles Everton espérait signer l’ancien milieu de terrain de Liverpool Emre Can dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le milieu de terrain allemand a joué pour les Reds entre 2014 et 2018, faisant 167 apparitions et marquant 14 buts.

Le joueur de 26 ans a fait sa dernière apparition pour l’équipe de Jurgen Klopp lors de la finale de la Ligue des Champions 2018, se substituant à Liverpool a perdu 3-1 contre le Real Madrid à Kiev.

En juin de la même année, Pouvez a rejoint la Juventus pour un contrat de quatre ans, mais s’est retrouvé en marge de l’équipe du club italien et n’a joué que huit fois dans la campagne actuelle.

Et avec Can apparemment pas imaginé par Maurizio Sarri, on pense qu’il sera autorisé à partir s’il peut trouver un prétendant qui est prêt à répondre à leur évaluation du joueur – estimé à environ 30 millions de livres sterling.

Selon certains rapports, Ancelotti, qui a récemment pris la relève à Everton et cherche à mettre sa propre marque sur l’équipe, est intéressé à ramener Can en Premier League, mais le manager italien semble avoir mis fin à cette spéculation.

L’Echo de Liverpool le cite comme disant: «Je pense avoir dit lors de la dernière conférence de presse que tous les noms qui étaient dans le journal étaient faux.

«Je peux en dire autant aujourd’hui. Ils ont tort. Tous les noms sur le journal sont faux.

“Aussi tous les noms sur Sky sont faux!”

Ancelotti a confirmé qu’il était à la recherche de nouvelles recrues, mais a refusé de révéler le type de joueurs qu’il recherchait.

Il a déclaré: «Je parle tous les jours avec Marcel et nous recherchons des cibles que nous avons, des joueurs.

“Mais je ne veux pas dire ce dont nous avons besoin.”

Les Toffees en ont remporté trois et tiré au sort l’un de leurs cinq matches de Premier League depuis que l’ancien entraîneur de l’AC Milan et du Real Madrid a pris le relais et occupe actuellement le 11e rang sur la table.

S’ils apportent certains des objectifs d’Ancelotti, cela leur donnerait une bonne chance de terminer la saison en force, ce qui pourrait leur permettre de sécuriser le football européen pour 2020/21.