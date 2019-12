Ancelotti révèle pourquoi il a choisi Everton après avoir obtenu un contrat à long terme

Date de publication: samedi 21 décembre 2019 11:44

Everton a nommé Carlo Ancelotti comme nouveau directeur pour un contrat de quatre ans et demi à Goodison Park.

L'Italien de 60 ans remplace Marco Silva, limogé plus tôt ce mois-ci, et devient le quatrième patron permanent d'Everton depuis le départ de Roberto Martinez en mai 2016.

Ancelotti a dit Everton site Web: «C'est un grand club avec une histoire riche et une base de fans très passionnée. Il y a une vision claire du propriétaire et du conseil d'administration pour livrer le succès et les trophées.

«C'est quelque chose qui me plaît en tant que manager et je suis ravi à l'idée de pouvoir travailler avec tout le monde au club pour aider à faire de cette vision une réalité.

«J'ai vu des performances des deux dernières semaines que les joueurs sont capables de tant de choses. Le travail que Duncan (Ferguson) a accompli lui fait grand honneur.

"Une organisation solide, une discipline solide et la bonne motivation sont quelques-uns des ingrédients clés du football et je suis heureux qu'il fasse partie de mon équipe de backroom pour aller de l'avant."

🔵 | Présentation du nouveau manager d'Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

– Everton (@Everton) 21 décembre 2019

Ancelotti est trois fois vainqueur de la Ligue des champions avec les anciens clubs de l'AC Milan (deux fois) et du Real Madrid et son arrivée à Goodison Park est un coup majeur pour les Merseysiders.

Il a remporté le doublé de Premier League et de FA Cup avec Chelsea en 2010 et a également remporté le titre de Ligue 1 avec le Paris St Germain en 2013.

Everton a limogé le Portugais Silva plus tôt ce mois-ci après trois défaites consécutives qui les ont laissés à la 18e place du classement de Premier League.

Le directeur du football Marcel Brands a déclaré: «Suite à un processus rigoureux mené par tous nos directeurs, c'est un plaisir d'accueillir maintenant Carlo Ancelotti à Everton.

«Il est l'un des meilleurs managers du football mondial et un vainqueur éprouvé, ayant atteint un niveau de succès remarquable dans chacune des grandes ligues européennes.

«Il est le rendez-vous parfait pour nous. Il embrasse notre vision du club et nous sommes convaincus que son enthousiasme à prendre la tête de Goodison ainsi que ses capacités tactiques et sa gestion de l'homme bien connue lui permettront de réussir dans ce rôle.

«C'était une décision claire et excitante pour le conseil d'administration. C'était un choix unanime et nous étions tous pleinement unis derrière.

«Carlo a prouvé à maintes reprises, il sait comment construire une équipe gagnante de trophées et nous partageons l'enthousiasme de nos fans à la perspective de le voir diriger notre équipe dans les années à venir. Nous sommes tous très impatients de travailler avec lui. "