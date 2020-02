Ancelotti transforme le rêve européen «impossible» d’Everton en réalité …

Victoire 3-1 d’Everton à domicile contre Crystal Palace les a vu passer Manchester United en septième position, les plaçant à cinq points de la quatrième place et à une place en Ligue des champions.

Carlo Ancelotti compte désormais cinq victoires en huit matches de Premier League depuis qu’il a Everton, et n’a perdu qu’une seule fois dans la compétition, face aux champions en titre de Manchester City.

Même parler de la course à la qualification européenne semblait impossible pour Everton après une série de résultats misérables de fin août à début décembre, la pourriture ne s’arrêtant qu’une fois que Duncan Ferguson a pris la direction de la direction après le limogeage de Marco Silva.

Ancelotti a déclaré que la possibilité d’atteindre les places de la Ligue des champions n’était pas dans son esprit, mais lorsqu’il a mentionné Chelsea lors de sa conférence de presse d’avant-match avant ce match, il a révélé qu’il avait au moins un œil ou un sourcil au quatrième rang.

«Nous ne pensons pas à [making the Champions League]», A déclaré l’italien.

“Bien sûr, jouer en Europa League serait un résultat fantastique pour nous pour la prochaine saison, et c’est l’objectif en ce moment parce que Chelsea est trop loin” [away].

«Peut-être qu’au cours des prochains matchs, ils pourraient être plus proches de nous, mais il y a beaucoup d’équipes fantastiques entre nous et eux. Notre objectif doit être la Ligue Europa, et nous verrons dans les prochains matchs ce qui va se passer. »

Everton possède un groupe de joueurs qui ont un potentiel européen, même si tous n’ont pas de pedigree européen.

De la formation de départ d’aujourd’hui, Morgan Schneiderlin a une poignée d’apparitions dans la compétition avec Manchester United, tandis que Lucas Digne était un habitué de la compétition pour Lille, Paris Saint-Germain, Roma et Barcelone avant de passer à Everton.

Theo Walcott a dîné à la meilleure table de l’Europe avec Arsenal, tandis que Yerry Mina a de l’expérience dans l’équivalent sud-américain, la Copa Libertadores avec Palmeiras et Santa Fe, remportant une Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa) avec ce dernier en 2015.

Bernard a été un vainqueur de la Copa Libertadores avec une équipe de l’Atlético Mineiro inspirée de Ronaldinho en 2013 et a joué régulièrement en Ligue des champions pour le Shakhtar Donetsk.

Cela fait de Mina et Bernard les seuls joueurs de l’équipe d’Everton d’aujourd’hui à avoir une médaille de vainqueur de la compétition continentale, et c’est le meneur de jeu de 27 ans qui a fourni un moment de qualité dans les premières étapes ternes de ce coup d’envoi à midi pour ouvrir le score pour le côté domicile.

Le centre est venu de la droite après un jeu soigné de Walcott. Dominic Calvert-Lewin a distrait James Tomkins d’un bond imposant et la volée de Bernard était parfaitement maîtrisée.

Le Brésilien voudra un retour à l’action continentale autant que quiconque, car une augmentation de son profil pourrait le voir revenir sur la photo pour une sélection internationale. Il n’a pas joué pour le Brésil depuis leur défaite 7-1 contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2014 à domicile, et ne voudra pas que ce soit son chant du cygne international.

En embauchant Ancelotti, Everton a installé autant de pedigree européen que possible. L’athlète de 60 ans possède un CV qui contient cinq victoires en Coupe d’Europe de la Coupe d’Europe, trois en tant que manager et deux en tant que joueur. Il est l’un des trois managers à avoir remporté le premier prix d’Europe à trois reprises, les autres étant Bob Paisley et Zinedine Zidane, et seul Francisco Gento, qui a joué pour le Real Madrid qui a dominé les premières années de la Coupe d’Europe, en a plus au total. que les cinq italiens.

📊 @Everton a perdu 1 des 8 matchs de PL depuis le premier en charge de Carlo Ancelotti le 26 décembre.

Plus de points PL – 8 derniers matchs:

2️⃣4️⃣ Liverpool

1️⃣7️⃣ EVERTON

1️⃣6️⃣ Man City

1️⃣6️⃣ Southampton

1️⃣4️⃣ Watford

1️⃣2️⃣ Chelsea # EVECRY pic.twitter.com/ykPJuvTYW5

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 8 février 2020

Si Ancelotti est le pedigree européen, Richarlison est le potentiel. Le compatriote de Bernard a rétabli l’avance d’Everton, ramassant le ballon à mi-chemin du coup de pied de Calvert-Lewin avant de faire ressembler Gary Cahill à ses 34 ans, passant devant lui et terminant de façon convaincante.

On dirait que l’international brésilien actuel est en Premier League depuis un certain temps après avoir joué pour Watford avant de rejoindre les Toffees, mais il n’a que 22 ans et est l’un des faiseurs de différence d’Everton, comme le montre cet objectif contre le cours du jeu.

Richarlison a été appelé à l’action en raison du côté négatif du jeu d’Everton: la négligence plus loin en arrière et la forme peu convaincante de Jordan Pickford.

Nous avons vu le pire puis le meilleur du gardien de but anglais qui a laissé le tir de Christian Benteke le traverser pour que Palace égalise. Il s’est excusé auprès de ses coéquipiers mais, peu de temps après, il a sauvé brillamment d’une tête de Benteke à bout portant.

Calvert-Lewin a pu terminer le travail, après que la tête de Richarlison a rebondi sur la barre. Il aurait dû en avoir une seconde de la même manière peu de temps après quand un tir du Brésilien a été paré sur son chemin par Vicente Guaita, mais il a skié son effort jusqu’au bout du parc.

Ancelotti a chanté les louanges de Calvert-Lewin avant ce match, et sélectionne l’Anglais au-dessus de 25 millions de livres sterling, Moise Kean, dont il est également un fan. Avec des gens comme Alex Iwobi, Mason Holgate, Tom Davies et Kean sur le banc, Everton a une certaine profondeur, et étant donné l’âge de ces joueurs, c’est une profondeur à l’épreuve du temps.

C’est une équipe qui n’a besoin que de quelques ajouts clés pour être équipée pour la compétition européenne, et d’après ces preuves, il semble qu’Ancelotti pourrait être le manager pour remettre le côté bleu de Liverpool parmi l’élite européenne.

James Nalton est sur Twitter