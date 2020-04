Ancelotti veut signer James et Bale pour Everton – rapport

L’entraîneur d’Everton, Carlo Ancelotti, souhaite retirer James Rodriguez et Gareth Bale du Real Madrid, selon un rapport publié ce vendredi sur MARCA. Ancelotti a entraîné les deux joueurs pendant son mandat au Real Madrid et pense qu’ils pourraient amener Everton à un autre niveau.

L’entraîneur italien était intéressé à signer James pour Napoli l’été dernier, mais aucun accord n’a pu être conclu. Ensuite, Ancelotti a quitté le club et a rejoint Everton, qui devrait avoir plus d’argent pour poursuivre Bale et James.

Ni Bale ni James ne sont sur les plans de l’entraîneur Zinedine Zidane pour l’avenir et il semble que le club serait heureux de se débarrasser des deux, donc l’offre potentielle d’Everton devrait probablement être considérée. Cependant, alors que le départ de James semble être plus facile sur le papier étant donné que son contrat expire en 2021, Bale a refusé de prendre une réduction de salaire afin de quitter le club à plusieurs reprises dans le passé, donc Everton devrait lui offrir une offre énorme s’ils veulent achever sa signature.