Ancelotti vise déjà l’extension du contrat d’Everton

Mercredi 12 février 2020

Everton directeur Carlo Ancelotti envisage déjà un séjour prolongé à Goodison Park malgré la signature d’un contrat de longue durée en décembre.

L’Italien est lié au club de Premier League jusqu’à l’été 2024, mais le joueur de 60 ans a l’ambition que ce sort soit plus long, car il s’attend à ce que les Toffees se disputent des trophées et jouent régulièrement en Europe.

“J’ai signé un contrat de quatre ans et demi et j’aimerais terminer mon contrat, rester ici, faire de mon mieux”, a-t-il déclaré à evertonfc.com.

«Et après cela, s’il y a une possibilité de continuer, je voudrais rester plus. L’ambition et l’idée est de rester plus longtemps.

«Le club a de grandes ambitions pour être compétitif en Premier League et en Europe. Nous travaillons pour cela.

«La base de l’équipe est très bonne. Nous avons de jeunes joueurs qui grandissent. D’année en année, je pense que nous allons nous améliorer. »

Lorsqu’on lui a demandé où il avait vu Everton dans trois ans, Ancelotti a répondu: “Je pense que je vois Everton (vers) le haut du tableau, se battre pour certains titres, se battre pour être compétitif en Europe.”

Le triple vainqueur de la Ligue des champions a eu un impact immédiat à Everton, les 17 points de ses huit matches en tête n’ayant été améliorés que par les voisins proches et les leaders en fuite de la Premier League Liverpool (24) au cours de la même période.

Après avoir été dans les trois derniers au début du mois de décembre après avoir limogé Marco Silva, le club est désormais à cinq points des places de la Ligue des champions.