Ancien directeur des jeunes de Milan: «Cage? J’ai dit à Galliani de lui faire immédiatement un contrat »| marché

Mauro Bianchessi, ancien chef du secteur jeunesse de la Milan, a parlé à Milannews de l’arrivée de Matteo Gabbia en rouge et noir.

LE DEBUT – “L’émotion et la joie se mélangent avec de nombreux beaux souvenirs du passé et des choix de travail qui se matérialisent et voir que certains de ces gars-là arrivent en Serie A est toujours une émotion forte.”

ACHAT – “Nos observateurs ont souligné un jeune homme de 12 ans qui jouait à Lecco, un gars long qui était un peu ballotté mais bon. Nous l’avons vu et nous avons tout de suite tout fait pour le prendre. Quand il avait 16 ans, j’ai appelé Galliani et lui ai dit de lui faire le contrat parce qu’il deviendrait un vrai joueur. “

MULTI-ROLE – “Gabbia pourrait jouer plusieurs rôles et comme cela arrive souvent, le temps le façonne et le façonne dans le rôle le plus naturel”.

VRAI FOOTBALL – “L’expérience de Lucchese l’a beaucoup aidé, aujourd’hui il faut compléter des expériences qui vous complètent dans les ligues professionnelles. Le football des jeunes est différent du vrai football adulte. J’espère pour lui, pour sa famille et pour Milan qui peut être quelqu’un sur qui miser. Matteo est quelqu’un qui a de la détermination et de la faim et ne lâchera pas. ”