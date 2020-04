Ancien Lazio Neto: “Personne ne s’attendait à ce que j’aille comme ça, maintenant en quarantaine …” | Serie A

L’une des notes les plus positives de la saison en Premier League de Wolverhampton: l’ex Lazio Pedro Neto montre son talent, après très peu d’apparitions en Italie. Dans une longue interview, il parle de son moment et de sa relation avec la connexion Nuno Espirito Santo: «Il est facile pour lui de jouer pendant qu’il fait confiance à ses joueurs. Il est un excellent manager et encourage les joueurs à donner tout ce qu’ils ont. Une grande partie de ce que j’ai fait vient de mon travail, mais c’est de la confiance qu’il me donne.

ASCENTATION DE NETO EN PREMIER – Il a beaucoup grandi en Premier League: «Je suis venu ici et je pense que beaucoup de gens ils ne s’attendaient pas à ce que je fais. Il s’agit de mon travail, mais aussi de la confiance “Il est maintenant en quarantaine:” C’était un peu difficile car nous sommes chez nous, nous faisons ce que nous voulons. Être sans football, c’est comme être sans partie de notre vie. Conseils? Le personnel nous dit toujours de rester en sécurité, de ne pas prendre de risques et d’éviter également le supermarché. Ils nous fournissent de la nourriture. C’était difficile, mais ils nous soutiennent beaucoup. ”