Ancien Milan: «Inter, attention à cette Lazio! Immobile me rappelle Inzaghi … ‘| Serie A

Une victoire importante, celle contre Spal, qui a jeté les nuages ​​post-derby et post-marché et a lancé la Lazio dans le combat Scudetto avec plein mérite. L’équipe d’Inzaghi gagne l’estime des fans et des professionnels.

PROPRIÉTÉ COMME PIPPO INZAGHI – L’ancien Milan Costacurta en est également convaincu, saluant l’incroyable performance de Ciro Immobile au Sky Sport Club: “Immobile a une grande capacité à se libérer. J’avais un partenaire et il semblait que le ballon était attiré par lui, c’était Pippo Inzaghi. Il me semble que dans certains mouvements Immobile fait la même chose “. Sur le marché des transferts de la Lazio en janvier: “Dans la société, je pense qu’ils pensaient que l’effectif était suffisant pour 18 mois”. En terminant une prédiction sur le combat Scudetto: “L’Inter doit faire attention à cette Lazio pour la deuxième place, la Juventus le voit comme avant “.