Anciens joueurs de Chelsea qui ont disparu

Avec la saison suspendue en raison du coronavirus et de l’Euro 2020 reportée à l’été suivant, les fans de football ont du temps libre. Ils peuvent s’attarder sur les temps sombres dans lesquels nous vivons ou rester positifs. Pour les fans de Chelsea, se souvenir des joueurs et des titres des saisons passées peut aider à oublier les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Certains de ces joueurs ont été extrêmement manqués à Stamford Bridge. Peut-être qu’à l’époque, ils n’avaient pas reçu l’appréciation ou la reconnaissance qu’ils méritaient.

Trois anciens joueurs de Chelsea qui ont été cruellement manqués

Des joueurs comme Didier Drogba, John Terry, Frank Lampard et Eden Hazard vivront pour toujours comme des légendes. Mais certains autres ne le feront probablement pas, même s’ils le devraient. Commençons à y penser maintenant.

Diego Costa

Costa a passé trois années polarisantes à la tête des Bleus de 2014 à 2017. Et oui, polariser est le mot correct, car alors qu’il a marqué 58 buts et récolté 24 passes décisives, il avait un côté sombre.

Connu comme une «tête brûlante», les équipes ciblaient régulièrement Costa pour le mettre en colère et, espérons-le, le faire réserver et renvoyer. Et ça a marché. L’Espagnol né au Brésil a reçu 30 cartons jaunes pour Chelsea ainsi qu’un rouge, provenant d’un deuxième carton jaune.

Costa est devenu un handicap, qui trop souvent il succombait aux agitations de l’adversaire et explosait, conduisant à des réservations. Bien sûr, il a dû soit jouer avec plus de prudence, faire chuter Chelsea à dix hommes, soit rater le ou les matchs suivants par suspension. Cela m’a vraiment découragé.

Marquer des buts, dont certains ont été gagnants, et décrocher des passes décisives ont fait de lui un homme clé pour Chelsea. Mais ont-ils dépassé le revers qu’il a apporté à l’équipe? Le manager de l’époque, Antonio Conte, ne l’a certainement pas fait en lui envoyant des bagages après la saison 2016/17 par SMS.

Lorsque Conte l’a mis à la porte, beaucoup pensaient que le départ de Costa ne ferait pas de mal à Chelsea. L’enfer, l’attaquant du Real Madrid et de la Juventus Alvaro Morata venait le remplacer, “Chelsea ira bien.”

Morata, Michy Batshuayi, Gonzalo Higuain et d’autres n’ont pas réussi à remplacer Costa ces dernières saisons et à cause de cela, l’amour et l’appréciation pour lui n’ont jamais été aussi élevés. Les objectifs, les passes décisives, le jeu, le courage, la détermination de Costa et même certains de ces moments chauds ont été cruellement manqués à l’avant.

oscar

“Oh wow! Vous aussi, vous êtes un supporter de Chelsea? ” a demandé un client il y a quelques années au travail. Il était aussi un fan de Chelsea, détenteur d’un abonnement de saison, aux États-Unis lors d’un voyage d’affaires. Et nous avons pris quelques minutes pour parler de la saison – qui jouait bien, si Chelsea allait remporter le titre.

C’était à l’automne 2014, la deuxième année de Jose Mourinho à la tête. C’était l’année maintenant que le manager Frank Lampard a marqué un égalisateur tardif pour obtenir un point pour Manchester City contre les Blues. Donc, oui, ils ont remporté le titre. La Coupe de la Ligue aussi, en fait.

Et lorsque le client a posé une question sur un joueur préféré, la réponse était simple. Oscar. Facilement sa meilleure saison à Chelsea, si bien adaptée à l’attaque, le Brésilien a cumulé sept buts et neuf passes décisives dans toutes les compétitions, se connectant avec Cesc Fabregas et Diego Costa match après match en 2014/15.

Ce fut sans doute la meilleure année de sa carrière, à 23 ans et en début de carrière, Oscar a remporté deux trophées dans la même saison en tant que professionnel pour la première fois de sa carrière. Chelsea prospérait pour la deuxième fois sous Mourinho et le meneur de jeu brésilien était une force motrice.

Cette saison a clôturé une course impressionnante pour l’étoile montante de l’époque. Il a joué un rôle essentiel dans la victoire de la Coupe des Confédérations du Brésil 2013 à domicile ainsi que dans la Coupe du monde 2014 en demi-finale, bien que cela se soit terminé avec le fameux 7-1 shellacking de l’Allemagne.

Avec le club et le pays, Oscar montait en flèche, à la joie des fans de Chelsea partout. Cet Oscar, version 2013-15 de lui, serait le bienvenu dans cette équipe de Chelsea, car ils pourraient utiliser une étincelle offensive à chaque fois que la ligue se remet en marche.

Branislav Ivanovic

Que pouvez-vous dire de plus sur un homme qui a remporté trois ligues de Premier League, trois coupes de FA, une coupe de Ligue, la Ligue Europa et la Ligue des Champions? Vous pourriez ajouter que même en tant que défenseur, il a apporté quelques buts et passes décisives, 34 de chacun en près d’une décennie avec Chelsea.

Ivanovic a tout gagné avec Chelsea car il est devenu l’un des premiers noms de la feuille d’équipe tous les week-ends pendant près d’une décennie. Le Serbe était un interprète fiable à l’arrière droit de la Premier League et a fait de même dans les airs. Peu importait qu’il veuille marquer ou effacer une tête, très rarement quelqu’un battait Ivanovic.

Chaque manager de Chelsea, et Ivanovic en a traversé pas mal, pouvait dépendre de lui. L’arrière droit a fait 50 apparitions dans toutes les compétitions pendant huit années consécutives à Stamford Bridge, définissant le terme «modèle de cohérence».

Pour le moment, Lampard ne recherche pas d’arrière droit, car Reece James et Cesar Azpilicueta y ont partagé leur temps cette saison. Mais c’est Ivanovic qui a maintenu l’actuel capitaine de Chelsea Azpilcueta hors de position à l’arrière gauche pendant plusieurs années. C’est comme ça qu’Ivanovic était bon.

De son expérience au plus haut niveau à son leadership en tant que capitaine de club et de pays, Ivanovic ferait des merveilles pour le vestiaire à son âge, maintenant âgé de 36 ans. À son apogée et à son apogée physiquement, personne ne pouvait l’égaler. Peut-être que Reece James sera sa propre version de injouable à l’arrière droit à la fois défensivement et offensivement à l’avenir. Ivanovic, cependant, l’a fait en premier et l’a bien fait et il faut s’en souvenir.

