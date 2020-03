Ander Herrera rejette l’Athletic et déclare son amour pour Saragosse

Ander Herrera l’a expliqué très clairement. Son cœur est zaragociste et une fois qu’il a décidé de terminer son étape au Paris Saint-Germain, son seul souhait est de terminer sa carrière de footballeur dans l’équipe de blanquillo. De cette façon, la possibilité d’un retour éventuel à l’Athletic Club, où le milieu de terrain était fortement évoqué, s’évapore.

20/03/2020 à 16:07

CET

sport.es

Ander Herrera Il est né à Bilbao, mais ses quatre premières années de vie ont été passées à Vigo par le travail de son père, alors secrétaire technique de Celta. Et aussi pour cette raison, il a ensuite déménagé au club de Saragosse où il est entré Ander dans la catégorie alevins jusqu’à la consolidation en première équipe. Les problèmes financiers du club maño l’ont contraint à le vendre pour 8,5 millions d’euros à l’Athletic, où il a passé quatre saisons jusqu’à ce que Manchester United paie intégralement sa clause de résiliation de 36 millions d’euros. Après cinq ans en tant que «diable rouge», il perdait de l’importance et l’été dernier, il a signé pour le PSG, dans un contrat qui le lie pour cinq saisons.

Ander est à l’aise à Paris et son objectif est “de profiter et de gagner des titres avec le Paris Saint-Germain”, mais a demandé dans le “Today we play at home” qui est diffusé sur YouTube pour un éventuel retour à l’Athletic, le milieu de terrain a été énergique: “J’étais extrêmement heureux à Bilbao, mais je viens de Saragosse. Le Real Zaragoza est le club avec lequel je travaille depuis que je suis enfant, dont je suis toujours membre et qui restera le reste de ma vie, le club de mes filles. Mon espoir est de rentrer un jour. “

Ander Herrera, qui a maintenant 30 ans, a déjà son avenir prévu. Certes, quand le moment est venu, ils vous accueillent au Real Saragosse à bras ouverts.